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الخميس 29 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

رئيس شعبة الدواجن: الإفراجات الجمركية عن الأعلاف ساهمت في استقرار السوق

الدواجن البيضاء
الدواجن البيضاء

شهدت أسعار الدواجن البيضاء استقرارًا اليوم الخميس، ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، وتراوح سعر الكيلو للمستهلك النهائي بين 73-75 جنيهًا بحسب المنطقة.

وقال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية بالقاهرة، إن هناك اقبالًا متزايدًا على شراء اللحوم الحمراء خلال موسم عيد الأضحى المبارك، في حين أن الاقبال على شراء الطيور والدواجن بجميع أنواعها زاد فقط خلال يوم الثلاثاء الماضي وقفة عيد الأضحى المبارك، حيث إن الأسعار حاليًا مستقرة وتتراوح بين 70-72 جنيهًا للكيلو للمزرعة ونحو 73 و75 جنيهًا للمستهلك النهائي بحسب المنطقة.

وأضاف رئيس الشعبة في تصريحات خاصة لـ "الدستور"، أن الأعلاف تعتبر المتحكم الرئيسي في سعر الدواجن، وقيام الدولة بالإفراجات الجمركية عن الأعلاف ومستلزماتها خلال الفترة الماضية أدى إلى استقرار السوق وتحسن كبير في المنظومة، مطالبًا الدولة بالاستمرار في زيادة المحاصيل التي تدخل في صناعة الأعلاف كالذرة وفول الصويا.

وتابع رئيس الشعبة أن أسعار الذرة الصفراء سجلت نحو 11 ألف جنيه للطن وهذا سعر جيد، في حين أن أسعار فول الصويا تصل إلى 34 ألف جنيه، مطالباً الدولة بفتح استيراد الفول الصويا وتقديم تسهيلات، حيث إن السعر العالمي ينخفض عن هذه الأسعار، موضحاً أن الرئيس السيسي يولي اهتماماً كبيراً لتوفير السلع الاستراتيجية للمواطنين، وعلى رأسها اللحوم البيضاء والحمراء.

وتوقع أن تعاود بورصة الدواجن نشاطها خلال أسبوع، حيث إن معظم المزارع تقوم بالاستعداد لتوفير الدواجن خلال فترة تتراوح بين 7-10 أيام لطرحها في الأسواق لتلبية احتياجات المواطنين، موضحاً أن المستهلك قام بشراء كل احتياجاته لمدة أسبوعين خلال موسم عيد الأضحى.

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