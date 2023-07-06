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الخميس 06 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار إضافات الأعلاف اليوم الخميس 6 يونيو 2023 في بورصة السلع

أعلاف
أعلاف

إضافات الأعلاف تعتبر من مدخلات الإنتاج في تربية الدواجن وتؤثر في أسعارها بشكل كبير، وشهدت أسعار إضافات الأعلاف حالة من الاستقرار خلال مستهل التعاملات الصباحية اليوم.

وتقدم "الدستور" في السطور التالية أسعار إضافات الأعلاف اليوم الخميس 6 يوليو 2023 

أسعار إضافات الأعلاف اليوم الخميس

بلغ متوسط أسعارإضافات الأعلاف مونو كالسيوم اليوم في بورصة السلع 42000 جنيه للطن صب أرضه.

بلغ متوسط أسعارإضافات الأعلاف داي كالسيوم اليوم في بورصة السلع 39000 جنيه للطن صب أرضه.

بلغ متوسط أسعارإضافات الأعلاف كولين كلورايد اليوم في بورصة السلع52000 جنيه للطن صب أرضه.

بلغ متوسط أسعار إضافات الأعلاف  لايسين اليوم في بورصة السلع 83000 جنيه للطن صب أرضه.

بلغ متوسط أسعار إضافات الأعلاف ميثيونين اليوم في بورصة السلع 120000جنيه للطن صب أرضه.

بلغ متوسط أسعار إضافات الأعلاف  ثريونين اليوم في بورصة السلع 73000 جنيه للطن صب أرضه.

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بلغ متوسط أسعار إضافات الأعلاف بيكربونات الصوديوم اليوم في بورصة السلع 28000 جنيه للطن صب أرضه.

بلغ متوسط أسعارإضافات الأعلاف  مسحوق سمك إماراتي 60% اليوم في بورصة السلع 60000 جنيه للطن صب أرضه.

بلغ متوسط أسعارإضافات الأعلاف  مسحوق اللحم 55%ا ليوم في بورصة السلع 29000 جنيه للطن صب أرضه.

بلغ متوسط أسعارإضافات الأعلاف مسحوق العظم (13% فسفور - 26% كالسيوم) اليوم في بورصة السلع 14000 جنيه للطن صب أرضه.

أسعار إضافات الأعلاف مسحوق لحم وعظم

بلغ متوسط أسعارإضافات الأعلاف  مسحوق لحم وعظم (30% بروتين - 8% فسفور - 12% كالسيوم) 12000 جنيه للطن صب أرضه.

 بلغ متوسط أسعار إضافات الأعلاف مسحوق لحم أصفر (بدون ريش 55% - 60%)35000 جنيه للطن صب أرضه.

بلغ متوسط أسعارإضافات الأعلاف مسحوق لحم وعظم (25% - 30%) 27000 جنيه للطن صب أرضه.

بلغ متوسط أسعارإضافات الأعلاف مسحوق سمك محلي 50%-27000 جنيه للطن صب أرضه.

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