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الثلاثاء 27 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار أعلاف الدواجن اليوم الثلاثاء 27-6-2023

علف
علف

شهدت أسعار أعلاف الدواجن استقرارًا منذ أسابيع، نتيجة لزيادة الافراجات الجمركية إلى خامات الأعلاف.

ونستعرض في السطور التالية أسعار خامات الأعلاف خلال التعاملات الصباحية في بورصة الدواجن والتي جاءت كالتالي:

أسعار الذرة الصفراء اليوم الثلاثاء 27 يونيو

استقرت أسعار ذرة صفراء المستوردة (برازيلي، أرجنتيني) اليوم الثلاثاء 27 يونيو 2023 في بورصة السلع لتسجل 13500 جنيها للطن صب أرضة.

استقرت أسعار ذرة صفراء المستوردة ( أوكراني، صربي، أمريكي، بلغاري، روماني)  اليوم الثلاثاء 27 يونيو 2023 في بورصة السلع لتسجل 11000 جنيها للطن صب أرضة.

أسعار خامات الأعلاف اليوم الثلاثاء 27 يونيو

استقرت أسعار فول الصويا 46 % (محلي) اليوم الثلاثاء 27 يونيو 2023 في بورصة السلع لتسجل 33000 جنيها للطن صب أرضة.

استقرت أسعار صويا 44 % اليوم الثلاثاء 27 يونيو 2023 في بورصة السلع  30000 جنيها للطن صب أرضة.

استقرت أسعار صويا 46% (مستورده) اليوم الثلاثاء 27 يونيو 2023 في بورصة السلع 33000 جنيها للطن صب أرضة.

استقرت أسعار ردة ( نخالة ) اليوم الثلاثاء 27 يونيو 2023 في بورصة السلع 10900 جنيها للطن معبأ أرضه.

الذرة الصفراء بـ 11000 .. أسعار أعلاف الدواجن اليوم 23-6-2023

أسعار فول الصويا اليوم الثلاثاء 27 يونيو

استقرت أسعار زيت صويا منزوع اليوم الثلاثاء 27 يونيو 2023 في بورصة السلع 47000 جنيها للطن صب وصال .

استقرت أسعار زيت صويا مكرر اليوم الثلاثاء 27 يونيو 2023 في بورصة السلع 48500 جنيها للطن صب وصال .

استقرت أسعار بذرة فول الصويا اليوم الثلاثاء 27 يونيو 2023 في بورصة السلع 30000 جنيها للطن صب أرضة.

استقرت أسعاركسب عباد 36% اليوم الثلاثاء 27 يونيو 2023 في بورصة السلع 18000 جنيه للطن صب أرضة.

استقرت أسعار دي دي جي إس 27% اليوم الثلاثاء 27 يونيو 2023 في بورصة السلع 24000 جنيها للطن صب أرضة.

استقرت أسعار جلوتين مستورد 60% اليوم الثلاثاء 27 يونيو 2023 في بورصة السلع 49000 جنيها للطن صب أرضة.

استقرت أسعار قشر فول الصويا اليوم الثلاثاء 27 يونيو 2023 في بورصة السلع 10500 جنيها للطن صب أرضة.

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