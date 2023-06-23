الذرة الصفراء بـ 11000 .. أسعار أعلاف الدواجن اليوم 23-6-2023

شهدت أسعار أعلاف الدواجن تراجعا ملحوظا على مدار الأسابيع الماضية، واستقرات اليوم عند آخر تراجع لها، حيث تسجل أسعار خامات الأعلاف اليوم نفس أمس الخميس في بورصة الدواجن.

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وتقدم الدستور لمتابعيها أسعار الذرة الصفراء المستوردة اليوم الجمعه 23 يونيو خلال مستهل التعاملات

أسعار الذرة الصفراء المستوردة اليوم الجمعه

استقرات أسعار ذرة صفراء برازيلي اليوم عند 13500 جنيها للطن صب أرضه.

استقرات أسعار ذرة صفراء أرجنتيني اليوم عند 13500 جنيها للطن صب أرضه.

استقرات أسعار ذرة صفراء أوكراني اليوم عند 11000 جنيها للطن صب أرضه.

ستقرات أسعار ذرة صفراء صربي اليوم عند 13500 جنيها للطن صب أرضه.

استقرات أسعار ذرة صفراء أمريكي اليوم عند 13500 جنيها للطن صب أرضه.

استقرات أسعار ذرة صفراء بلغاري اليوم عند 13500 جنيها للطن صب أرضه.

استقرات أسعار ذرة صفراء روماني اليوم عند 13500 جنيها للطن صب أرضه.

أسعار خامات الأعلاف اليوم الجمعه 22 يونيو

استقرات أسعار صويا 44 % اليوم عند 30000 جنيها للطن صب ارضة.

استقرات أسعار صويا 46 % (محلي) اليوم عند 33000 جنيها للطن صب ارضه.

استقرات أسعار صويا 46% (مستورده) اليوم عند 33000 جنيها للطن صب أرضه.

استقرات أسعار ردة ( نخالة ) اليوم عند 10900 جنيها للطن معبأ أرضه.

استقرات أسعار زيت صويا منزوع اليوم عند47000 جنيها للطن صب وصال.

أسعار الردة اليوم الجمعه 23 يونيو

استقرات أسعار زيت صويا مكرر اليوم عند 48500 جنيها للطن صب وصال.

استقرات أسعار بذرة فول الصويا اليوم عند 30000 جنيها للطن صب ارضه.

استقرات أسعار كسب عباد 36% اليوم عند 18000 جنيها للطن صب أرضة.

استقرات أسعار دي دي جي إس 27% اليوم عند 24000 جنيها للطن معبأ أرضه.

استقراتأسعار جلوتين مستورد 60% اليوم عند 49000 جنيها للطن معبأ أرضه.

استقرات أسعار قشر فول الصويا اليوم عند 10500 جنيها للطن صب ارضه.