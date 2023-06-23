الجمعة 23 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

الذرة الصفراء بـ 11000 .. أسعار أعلاف الدواجن اليوم 23-6-2023

ذرة
ذرة

شهدت أسعار أعلاف الدواجن تراجعا ملحوظا على مدار الأسابيع الماضية، واستقرات اليوم عند آخر تراجع لها، حيث تسجل أسعار خامات الأعلاف اليوم نفس أمس الخميس في بورصة الدواجن.

اقرأ ايضا

30 يونيو و عيد الاضحى 2023 .. ننشر اجازات القطاع الخاص والحكومي في مصر

 

 

وتقدم الدستور لمتابعيها أسعار الذرة الصفراء المستوردة اليوم الجمعه 23 يونيو خلال مستهل التعاملات 

أسعار الذرة الصفراء المستوردة اليوم الجمعه

استقرات  أسعار ذرة صفراء برازيلي اليوم عند 13500 جنيها للطن صب أرضه.

استقرات  أسعار ذرة صفراء أرجنتيني اليوم  عند 13500 جنيها للطن صب أرضه.

استقرات  أسعار ذرة صفراء أوكراني  اليوم عند 11000 جنيها للطن صب أرضه.

ستقرات  أسعار ذرة صفراء صربي اليوم عند 13500 جنيها للطن صب أرضه.

استقرات أسعار ذرة صفراء أمريكي اليوم عند 13500 جنيها للطن صب أرضه. 

استقرات أسعار ذرة صفراء بلغاري اليوم عند 13500 جنيها للطن صب أرضه.

استقرات  أسعار ذرة صفراء روماني اليوم عند 13500 جنيها للطن صب أرضه.

اتحاد الدواجن يطالب بكيان خاص لتسعر خامات الأعلاف

أسعار الدواجن اليوم فى مصر الجمعة 23-6-2023

أسعار خامات الأعلاف اليوم الجمعه 22 يونيو 

استقرات أسعار صويا 44 % اليوم عند  30000 جنيها للطن صب ارضة.

استقرات أسعار صويا 46 % (محلي) اليوم عند  33000 جنيها للطن صب ارضه.

استقرات أسعار صويا 46% (مستورده) اليوم عند 33000 جنيها للطن صب أرضه.

استقرات أسعار ردة ( نخالة ) اليوم عند 10900 جنيها للطن معبأ أرضه.

استقرات أسعار زيت صويا منزوع اليوم عند47000 جنيها للطن صب وصال.

 

أسعار الردة اليوم الجمعه 23 يونيو 

استقرات أسعار زيت صويا مكرر اليوم عند 48500 جنيها للطن صب وصال.

استقرات أسعار بذرة فول الصويا اليوم عند  30000  جنيها للطن صب ارضه.

استقرات أسعار كسب عباد 36% اليوم عند 18000 جنيها للطن صب أرضة.

 استقرات أسعار دي دي جي إس 27% اليوم عند 24000 جنيها للطن معبأ أرضه.

 استقراتأسعار جلوتين مستورد 60% اليوم عند 49000 جنيها للطن معبأ أرضه.

استقرات أسعار قشر فول الصويا اليوم عند  10500 جنيها للطن صب ارضه.

أسعار ذرة صفراء أسعار ذرة صفراء أرجنتيني أسعار ذرة صفراء أوكراني أسعار ذرة صفراء صربي أسعار ذرة صفراء أمريكي

الأكثر قراءة

يحسم اليوم.. تفاصيل تجديد حسين الشحات فى الأهلى

خلافات المصاهرة تنتهي بجريمة قتل في نبروه

حبس نقّاش قتل زميله بعيار نارى فى المرج 4 أيام

الليثى: زيارة رئيس وزراء الهند لمصر تفتح شهية المستثمرين للتعاون المشترك

السيسى: النتائج لا تتوافق دائمًا مع الخطط الموضوعة

محافظ أسيوط ونائب جامعة الأزهر يبحثان سبل التعاون وتفعيل المشاركة المجتمعية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

5 يونيو

ماجد حبته

نحارب الفقر أم تغير المناخ؟

أحمد الصغير

كيف تُهزم الشعوب دون طلقة رصاص؟!

حسين دعسة

قمة مستحيلة.. رؤساء أوكرانيا وروسيا والولايات المتحدة معًا

أحمد بهاء الدين شعبان

اليمين «الأكثر تطرفًا» يُحكم السيطرة على الكيان الصهيونى

أحمد المريخي

أوجاع خالد أبوالعلا

وائل لطفي

صيفك عندنا!

سامح الأسوانى

الدعم العربى لفلسطين

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الأوقاف الفلسطينى يحذر من ازدياد اعتداءات المستوطنين على المساجد

الاحتلال يحتجز شابين من "عرابة" ويقتحم "يعبد" جنوب جنين

أشتية: هجمات المستوطنين فى رام الله تعكس عقلية القتل التى تحكم إسرائيل