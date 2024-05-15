القبض على عصابة لسرقة الكابلات الكهربائية بالشيخ زايد

ألقت أجهزة الأمن بالجيزة القبض على تشكيل عصابي تخصص في سرقة كابلات الكهرباء، وبيعها لتجار الخردة، وتمت إحالتهم إلى النيابة للتحقيق.

ووردت معلومات لرجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تفيد بتورط عدد من الأشخاص، في تكوين تشكيل عصابي لسرقة كابلات الكهرباء والإنترنت، وبيعها لتجار الخردة.

وبتقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من القبض على المتهمين، وتبين أن عددهم 9 أشخاص.

وبمواجهتهم اعترفوا بسرقة كابل خاص بتوصيل الإنترنت، مما أدى إلى انقطاع الخدمة عن عدد من المشتركين بالشيخ زايد.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.