الثلاثاء 14 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

ضبط 4072 قضية سرقة تيار كهربائى ومخالفة لشروط التعاقد

سرقة تيار كهربائي
سرقة تيار كهربائي

كثفت أجهزة وزارة الداخلية بالإدارات العامة، التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي الحملات الأمنية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، خلال الفترة الأخيرة، في مجال أعمال تلك الإدارات. 

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، من بينها الآتي:

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ضبط 13 ألف قضية سرقة تيار كهربائي في حملات موسعة اليوم

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13384 قضية سرقة تيار كهربائى ومخالفة شروط التعاقد

الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات

قامت الإدارة بعدة حملات لضبط كل المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق أو محطات السكك الحديدية وداخل القطارات، وأسفرت جهودها عن ضبط 1760 قضية متنوعة.

الإدارة العامة لشرطة الكهرباء

أسفرت جهود الإدارة عن ضبط 4072 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفة شروط التعاقد.

سرقة تيار كهربائي الحملات الأمنية شرطة النقل والمواصلات شرطة الكهرباء الظواهر السلبية

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