السبت 11 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

13384 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفة لشروط التعاقد

صورة ارشيفيه
صورة ارشيفيه

كثَّفت أجهزة وزارة الداخلية بالإدارات العامة، التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، الحملات الأمنية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، خلال الفترة الأخيرة، في مجال أعمال تلك الإدارات، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، من بينها الآتي:

شرطة النقل والمواصلات

قامت الإدارة بعدة حملات لضبط كل المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق أو محطات السكك الحديدية وداخل القطارات، وأسفرت جهودها عن ضبط 1558 قضية متنوعة.

شرطة الكهرباء

أسفرت جهود الإدارة عن ضبط 13384 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفة شروط التعاقد.

مباحث الضرائب والرسوم

أسفرت جهود الإدارة عن ضبط 379 قضية في عدة مجالات، أبرزها:  الضرائب العامة، مخالفات الجمارك، تحرٍّ مدين لمصلحة الضرائب.

شرطة التعمير والمجتمعات الجديدة

أسفرت جهود الإدارة عن ضبط (56) قضية متنوعة وضبط المخالفات أبرزها: (مخالفات مبان، بالإضافة لتنفيذ عدد من القرارات الإدارية).

أجهزة الوزارة الجهات المعنية النتائج الإيجابية شرطة النقل والمواصلات حملات شرطة الكهرباء

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