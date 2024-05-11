السبت 11 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

ضبط 67 متهمًا في حملات على محيط النوادي والمقاهي خلال 3 أيام

حملات أمنية
حملات أمنية

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات حملاتها المكثفة بمحيط المدارس والجامعات والمعاهد ومراكز الشباب والأندية الرياضية على مستوى الجمهورية لضبط مروجي المواد المخدرة.

وقالت وزارة الداخلية في بيانها اليوم السبت: "قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع القطاعات المعنية بالوزارة، بتوجيه عدة حملات أمنية مُكبرة استهدفت ضبط مروجى المواد المخدرة بمحيط الأندية الرياضية ومراكز الشباب والمقاهي والأكشاك والحدائق العامة والمراسى النيلية على مستوى الجمهورية».

وأسفرت نتائج جهود تلك الحملات على مدار 3 أيام عن ضبط 56 قضية متنوعة، بإجمالي 67 متهمًا وبحوزتهم مخدرات:

-كمية من مخدر الحشيش وزنت 36.330 كيلو جرام.

-كمية من مخدر الهيروين وزنت 13.185 كيلو جرام.

-كمية من مخدر الآيس«الشابو» وزنت 8.440 كيلو جرام.

-كمية من مخدر القنب «هيدرو» وزنت 2 كيلو جرام.

-كمية من المادة الفعالة حشيش اصطناعى وزنت 1 كيلو جرام.

-عدد 10562 قرصًا مخدرًا.

-عدد 2840 قرص كبتاجون، ترامادول.

-تنفيذ 35 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

- كما تم ضبط مبلغ مالي و2 فرد خرطوش وطبنجة وعدد من الطلقات و65 هاتفًا محمولًا و8 سيارات و4 دراجات نارية و18 قطعة سلاح أبيض و6 ميزان حساس، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الإدارة العامة مكافحة المخدرات الجامعات والمعاهد مراكز الشباب والاندية الرياضية المواد المخدرة

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