السبت 11 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

ضبط 4 متهمين بالسرقة فى حملات أمنية بالمنوفية وقنا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تمكن قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية بمشاركة ضُبَّاط مديريتيِّ أمن المنوفية وقنا، من ضبط 4 متهمين تخصصوا في جرائم السرقات.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية ومديريتيِّ أمن المنوفية وقنا، عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

مديرية أمن المنوفية

وتم ضبط 3 عناصر إجرامية لأحدهما معلومات جنائية لقيامهم بممارسة نشاط إجرامي تخصص في سرقة السيارات باستخدام المفتاح المصطنع واعترفوا بارتكابهم واقعة سرقة سيارة ميني باص بدائرة مركز شرطة الشهداء تم ضبطه.

مديرية أمن قنا

كما تم ضبط عاطل "له معلومات جنائية" لقيامه بسرقة حقيبة يد وبداخلها متعلقات شخصية وختم لإحدى الهيئات الحكومية من موظف حال توقفه بدائرة مركز شرطة قوص وأرشد عن المسروقات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

قطاع الأمن وزارة الداخلية أمن المنوفية جرائم السرقات جهود قطاع الأمن

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