السبت 11 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

ضبط قضايا اتجار في النقد الأجنبي بـ17 مليون جنيه خلال 24 ساعة

ضبط متهمين بالاتجار
ضبط متهمين بالاتجار الاجنبي - آرشيفية

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم، استمرار الضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد، عقب قرار تحرير سعر الصرف.

وذكرت الوزارة، اليوم السبت، أن جهود قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء محمود أبوعمرة، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، أسفرت خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار وقضية اتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية 17 مليون جنيه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية الضربات الأمنية جرائم الإتجار النقد الأجنبي العملات

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