ضبط تشكيل عصابي تخصص في النصب على المواطنين بالقاهرة

كشفت وزارة الداخلية اليوم السبت، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة قصر النيل بالقاهرة بوجود مشاجرة بين مجموعة من الأشخاص.

وأكدت الوزارة أنه بالانتقال والفحص، أمكن تحديد طرفي المشاجرة طرف أول أحد الأشخاص وزوجته، سيدة - مقيمين بمحافظة الجيزة طرف ثان أحد الأشخاص له معلومات جنائية – سيدتين، وعُثر بحوزتهم على مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية وعملات هدايا فئة 200 جنيه وعملات أجنبية مُقلدة ولوحات معدنية ومجموعة من الملصقات على هيئة أرقام لاصقة لتغيير اللوحات.

تفاصيل القضية

وقرر الطرف الأول بتعرضه لواقعة نصب بدائرة قسم شرطة عين شمس حال قيامه بتغيير عملة خارج السوق المصرفي بمبالغ مالية عملات أجنبية من أشخاص تعرف عليهم عبر إحدى المجموعات بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وعقب انصرافهم اكتشف بأن المبلغ بالعملات المحلية عملات غير حقيقية تستخدم في المناسبات، ولم يقم بتحرير محضر بالواقعة.

كما أضاف بالاستعانة بزوجته وصديقتها لعرض بيع مبلغ مالي عملة أجنبية على ذات المجموعة للتواصل مع ذات الأشخاص، وتم التواصل معهم والتقابل بالجيزة ولدى اكتشاف الطرف الثاني وإدراكه بأنهم أحد ضحاياهم لاذوا بالفرار فقام الطرف الأول بملاحقتهم وصولًا لمحل البلاغ وأثناء الضبط قام الطرف الثاني بإلقاء هواتفهم المحمولة بالمجرى المائى لنهر النيل.

وقالت "الداخلية" في بيانها: "بمواجهة الطرف الثاني أيدوا ماسبق، واعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابي تخصص في النصب على المواطنين راغبي الاتجار في النقد الأجنبي، وأن التحصل على الأموال المزورة من أحد أصدقائهم، وأضاف بأن المبالغ المالية الصحيحة من متحصلات نشاطهم الإجرامي وحيازتهم للمبالغ المزورة لاستخدامها في وقائع النصب وأن اللوحات المعدنية المضبوطة بحوزته والملصقات تستخدم لعدم ملاحقتهم".

وأضافت: "بالكشف الفني على اللوحات المعدنية تبيَّن أنها خاصة بسيارة أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس غير مُبلغ بسرقتها، وقرر أحد المتهمين من الطرف الثاني قيامه بسرقتها من إحدى السيارات المتروكة بدائرة القسم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية".