المؤبد لعصابة سرقة المواطنين بالإكراه.. والمشدد لمتهم بهتك عرض طفلة بالمنيا

عاقبت محكمة جنايات المنيا، تشكيلًا عصابيًا مكون من ثلاثة أفراد، بالسجن المؤبد، وألزمتهم جميعًا بالمصروفات الجنائية، لتخصصهم وقيامهم بسرقة تليفونات المحمول (الموبايلات)، من المواطنين بالإكراه، بمركز مغاغة.

وعاقبت المحكمة، أيضًا، عاطلًا، بالسجن المشدد 15 سنة، وألزمته المصاريف الجنائية، لإتهامه بـ «هتك عرض طفلة»، بعد استدراجها، بدراجة نارية قيادته، بدائرة مركز مغاغة.

وتضمن الحكم، بالسجن المؤبد علي المتهمين، وألزمتهم جميعًا بالمصاريف الجنائية، لقيامهم في 13 اغسطس 2023، بتشكيل فريق عصابى، لسرقة تليفونات المحمول (الموبايلات) ومتعلقات المواطنين بالإكراه، واستيقاف طفل وسرقة تليفونه المحمول، ودراجته النارية، بالإكراه.

كما تضمنت الأحكام، أيضًا، معاقبة «ش.ح.ع.»، 31 سنة، عاطل، ومقيم بمركز مغاغة، بالسجن المشدد 15 سنة، وألزمته المصاريف الجنائية، لقيامه في 9 أكتوبر من العام الماضي، بهتك عرض طفلة، حال كونها لم تبلغ الثانية عشرة من عمرها بالقوة، بان قام باستغلال استقلالها الدراجة النارية، قيادته، وارتكب جريمته.