علشان اتجوزت بعده.. المؤبد لسائق بتهمة قتل طليقته بـ"حجيرات قنا"

قضت محكمة جنايات قنا، بمعاقبة المتهم بـ قتل طليقته بالسجن المؤبد بقرية الحجيرات التابعة لمركز قنا.

تعود أحداث القضية إلى يناير 2023 عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا بمقتل ربة منزل إثر إصابتها بعدة جروح متفرقة بالجسم، موضحة أن مرتكب الواقعة "أيمن.إ"، 30 عاما، طليق المجني عليها، سائق مُقيم بدائرة المركز، اعترف بارتكابه الواقعة انتقامًا منها لارتباطها بزوجها الحالي.

تم إحالة القضية برقم 2563 لسنة 2023 إلى محكمة الجنايات والتي قضت بمعاقبة المتهم بالسجن المؤبد.