الأحد 12 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

علشان اتجوزت بعده.. المؤبد لسائق بتهمة قتل طليقته بـ"حجيرات قنا"

صورة ارشيفيه
صورة ارشيفيه

قضت محكمة جنايات قنا، بمعاقبة المتهم بـ قتل طليقته بالسجن المؤبد بقرية الحجيرات التابعة لمركز قنا.

تعود أحداث القضية إلى يناير 2023 عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا بمقتل ربة منزل إثر إصابتها بعدة جروح متفرقة بالجسم، موضحة أن مرتكب الواقعة "أيمن.إ"، 30 عاما، طليق المجني عليها، سائق مُقيم بدائرة المركز، اعترف بارتكابه الواقعة انتقامًا منها لارتباطها بزوجها الحالي.

تم إحالة القضية برقم 2563 لسنة 2023 إلى محكمة الجنايات والتي قضت بمعاقبة المتهم بالسجن المؤبد.

محكمة جنايات قنا قتل طليقته قرية الحجيرات أحداث القضية مقتل ربة منزل

مواد متعلقة

المؤبد لـ12 متهمًا بقتل طالب دافع عن شاب فى شبرا

المخدرات تقود 3 أشخاص للسجن المؤبد بالإسكندرية

السجن المؤبد لعامل بتهمة الاتجار فى المخدرات بسوهاج

المؤبد لعاطلين بتهمة قتل شاب لسرقته في عين شمس

بعد مشادة كلامية.. المؤبد لعامل تخلص من زوجته فى الدقهلية

الأكثر قراءة

وزير الخارجية الأمريكى: حماس بالآلاف وعادت للشمال.. وإسرائيل لا تملك خطة لمستقبل غزة

مصر تعلن اعتزامها التدخل دعمًا لدعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام العدل الدولية

العين حق.. كواليس اللحظات الأخيرة في حياة أصغر مربي نعام ببنها (صور)

ما أسوأ سيناريو قد يعيشه الزمالك فى المغرب؟

ادعى الثأر لشرفه.. طبلية عشماوي تنتظر قاتل زوجته بسبب "الجمعية" بالجيزة

"كهرباء الدقهلية" تعلن تفاصيل الجدول الجديد لتخفيف الأحمال بأنحاء المحافظة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الفايدي

العبء القيادى

أحمد أبوالمحاسن

مصر المحروسة

لواء.حمدى البطران

أعراض مؤقتة

علي سعدة

رفقا بالكبار

محمد رفعت

الحق الفلسطينى والدعم المصرى

د.أحمد الخميسى

المزاعم والأباطيل فى وجود إسرائيل

ماجد حبته

فرْم ميثاق الأمم المتحدة!

د. منى حلمى

ضآلتنا أمام سطوة التكنولوجيا

صور

تحفة معمارية.. مسجد ومقام السيدة زينب بعد الافتتاح الرسمي

الفخّار المصري.. حرفة تقليدية تُقاوم الاندثار

مباراة الأهلي وبلدية المحلة في دوري نايل

محطة تل أبيب

المزيد

هل عرضت واشنطن تقديم معلومات استخباراتية لإسرائيل لتجنب عملية كبيرة فى رفح؟

الخلافات تشعل الحكومة الإسرائيلية.. خناقة بين نتنياهو وجالانت واستقالة فى مجلس الأمن القومى

إسرائيل فى عزلة دولية غير مسبوقة بسبب رفح.. وبايدن يواجه موجات الغضب