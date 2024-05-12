المؤبد لـ12 متهمًا بقتل طالب دافع عن شاب فى شبرا

قضت محكمة جنايات القاهرة بالعباسية، اليوم الأحد، بمعاقبة 12 متهمًا بقتل طالب منعهم من التعدي بالضرب على جاره، بالسجن المؤبد، و6 متهمين آخرين بالسجن 5 سنوات بمنطقة شبرا.

تعود أحداث الواقعة لعام 2021 عندنا استقبل المستشفى "محمود" طالب، جثة هامدة، إثر طعنه بسكين في أنحاء متفرقة من جسده.

انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وتبين من التحريات والتحقيقات، أن وراء الواقعة 18 متهمًا، وأنه قبل الحادث بيوم تشاجر المتهمون مع أحد الأشخاص الذي دخل إلى منزل المجني عليه للاحتماء من المتهمين، فطلب المجني عليه من المتهمين عدم التعرض للشاب وأنقذه من أيديهم، إلا أن المتهمين انتقموا لذلك.

وكشفت التحقيقات، عن أن المتهمين عقدوا النية على قتل الطالب، بأن توجهوا إلى شقته بالطابق الأرضي واقتحموها وطعنوه في فخذه وفروا هاربين، لتأمر النيابة العامة بإحالة المتهمين لمحكمة الجنايات.