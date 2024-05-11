السبت 11 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

تأجيل محاكمة 10 متهمين بإحراز مواد مخدرة فى شبرا لـ 15 مايو

ارشيفية
ارشيفية

قررت محكمة جنايات  شبرا الخيمة، الدائرة الثانية، تأجيل محاكمة 6 سيدات و4 أشخاص، لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي والاتجار بالمواد المخدرة والتعاطي بشبرا الخيمة، لجلسة 15 مايو.

تأجيل محاكمة 10 متهمين بإحراز مواد مخدرة فى شبرا الخيمة

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 27811 لسنة 2023 جنايات القناطر الخيرية، والمقيدة برقم 3541 لسنة 2023 كلي جنوب بنها، أن المتهمين "محمد غ ع"، 36 سنة، عاطل، "أحمد ع ع"، 23 سنة، عاطل، "إبراهيم ج أ"، 27 سنة، عاطل، "سمر م م"، 30 سنة، عاطلة، "بسمة أ ع"، 38 سنة، عاطلة، "رحاب ع س"، 22 سنة، عاطلة، "نسمة ع ز"، 32 سنة عاطله، "شيماء ج ح"، 27 سنة، عاطلة، "ندى ع أ"، 21 سنة، عاطلة، لأنهم في يوم 12 / 10 / 2023، بدائرة مركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، أن المتهم الأول والثاني أحرزا جوهر "الهيروين" بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، كما حازا سلاحًا أبيض "سنجة" دون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية ودون مسوغ قانوني.

وزارة الداخلية التحريات الأمنية النيابة العامة حبس سلاح مخدرات محكمة جنايات شبرا الخيمة شبرا الخيمة

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