المؤبد لعاطلين بتهمة قتل شاب لسرقته في عين شمس

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة بالسجن المؤبد لعاطلين متهمين بقتل شاب، أثناء سرقته بالإكراه بدائرة قسم شرطة عين شمس.

وجاء في أمر إحالة المتهمين "م. م"، "خ. ع"، في غضون 2022، بدائرة قسم شرطة عين شمس – محافظة القاهرة، قتلا المجني عليه "مؤمن. أ" 28 سنة، عمدا مع سبق الإصرار بأن عقدا العزم وبيتا النية على قتله.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين كونا تشكيلا عصابيا؛ وخرجا لاصطياد فريستهم ليلا، وما أن شاهدوا المجني عليه، حتى وجدوا ضالتهم؛ فاستوقفاه وطلبا منه إخراج ما معه من متعلقات وأموال.

وأشار أمر الإحالة؛ أن المجني عليه رفض الانصياع للمتهمين؛ فتعدوا عليه بالضرب وطعنوه بسلاح أبيض فأصابوه في عنقه وعينه، ثم سرقوا ما معه مم متعلقات وتركوه غارقا في دمائه وفروا هاربين.