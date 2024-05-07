الثلاثاء 07 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

السجن المؤبد لعامل بتهمة الاتجار فى المخدرات بسوهاج

حبس - ارشيفية
حبس - ارشيفية

قضت محكمة جنايات سوهاج، مساء اليوم الثلاثاء، بمعاقبة المتهم "ع.ا.م" 39 سنة عامل بالسجن المؤبد لاتهامه بالاتجار فى الحشيش بدائرة مركز المنشأة.

وتعود أحداث القضية إلى عام 2024 بدائرة مركز المنشأة عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم بالاتجار فى الحشيش المخدر وترويجه على عملائه من المتعاطين وأصحاب الكيف بدائرة المركز، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وتم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بالواقعة وقررت النيابة العامة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، ومصادرة المضبوطات وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

وزارة الداخلية امن القاهرة النيابة العامة الرقابة الإدارية محكمة جنايات سوهاج المخدرات بسوهاج

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