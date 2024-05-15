الأربعاء 15 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

إحالة عصابة سرقة أبواب المقابر الحديدية بالخليفة للمحاكمة

صورة ارشفية
صورة ارشفية

أمرت نيابة الخليفة والمقطم الجزئية، اليوم الأربعاء، بإحالة شخصين كونا فيما بينهما تشكيلاً عصابيًا لسرقة أبواب المقابر الحديدية، إلى محكمة الجنح.

تعود تفاصيل الواقعة عندما نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، في ضبط تشكيل عصابي مكون من شخصين "لأحدهما معلومات جنائية"، بدائرة قسم شرطة الخليفة، تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب جرائم سرقة الأبواب الحديدية من داخل المقابر بأسلوب "الخلع" وكذلك عربات اليد بأسلوب "المغافلة".
 

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب 6 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وأرشدا عن كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميلهما "سيئ النية"، تاجر خردة وبحوزته باب حديد و2 شباك خاص بالمقابر وعربة يد بثلاث عجلات.

وتمكنت أجهزة الأمن من ضبط عاطل، له معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة دار السلام لسرقته هاتف محمول من أحد الأشخاص، وبحوزته الهاتف المستولى عليه.

وأقر بارتكاب 6 وقائع سرقة أخرى، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عملائه "سيئ النية" 3 أشخاص – مقيمون بدائرة القسم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

نيابة الخليفة والمقطم أبواب المقابر الحديدية محكمة الجنح سرقة

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