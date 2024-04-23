شاب يقتل والده ويخرج أحشائه في الخليفة.. والسبب غريب

مزق جسده وأخرج أحشائه.. واقعة صادمة ارتكبها شاب عاطل عن العمل في حق والده بسب خلافات بينهما تصاعدت يوم الواقعة؛ بسبب إدمان الشاب المخدرات في منطقة الخليفة .. فما القصة؟

تفاصيل الواقعة

البداية تعود لتعرف الشاب العشريني على أصدقاء السوء الذين وجهوه إلى طريق المخدرات وتركوه وحيدًا يعاني من الإدمان وبسبب سوء طريقه، حاول والده عدة مرات تقويم سلوكه دون فائدة وهذا ما دفعه أن يكون منبوذًا في المنزل من عائلته إلى جانب الإهانات المتكررة التي كان يتلقاها يوميًا.

وتبين أن المتهم عندما زاد حده في تعاطي المواد المخدرة وسرقة الأموال من المنزل لتدبير ثمن المواد المخدرة، اضطر والده لطرده من المنزل.

اعترافات المتهم

قال الشاب إنه بسبب عدم نجاحه في أي عمل أصيب بضغوطات وحزن واكتئاب دفعه لتعاطي المخدرات مع أصدقاء السوء وهذا الأمر تسبب في نبذه من عائلته ودفعته المخدرات لسرقة والده الذي يعمل في إصلاح السيارات للحصول على أموال المخدرات فطرده من المنزل عدة مرات وكان يعود له وفي إحدى مرات رجوعه للبيت رفض والده تواجده.

وتابع أن ذلك كان سببًا في مشاجرة عنيفة مع والده، فاستل سلاح أبيض من المنزل وطعن والده في بطنه فخرجت أمعائه أمامه فحاول الفرار هاربًا تاركه ينزف حتى تم ضبطه من آسرته وتسليمه للأجهزة الأمنية.

بلاغ قسم شرطة الخليفة

تلقى قسم شرطة الخليفة بلاغًا من شرطة النجدة بوجود جثة قتيل داخل منزل، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة وعثر على جثة مسن مقتول طعنًا بسكين في بطنه.



وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة، نجل القتيل وعمره 28 سنة، بسبب عتاب المتوفي له على تعاطي المواد المخدرة، قام على إثرها الجاني باستلال سكين المطبخ وشق بطن والده وفر هاربًا.

نجحت أجهزة الأمن بالقاهرة في ضبطه، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيقات.