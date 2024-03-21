التفاصيل الكاملة للنسخة 11 من فعالية "اقضي يومك في الخليفة"

“اقضي يومك في الخليفة”، فعالية ثقافية فنية تنظمها مبادرة “الأثر لنا”، وتنطلق أنشطتها في الفترة من 22 وحتى 29 مارس الجاري بمنتزه الخليفة، وتبدأ الفعاليات في الثامنة مساء حتي الثانية عشرة بعد منتصف الليل.

التفاصيل الكاملة للنسخة 11 لفعالية اقضي يومك في الخليفة

تبدأ أنشطة اقضي يومك في الخليفة، غدا الجمعة 22 مارس، بليلة حكايات وألعاب في متنزه الخليفة التراثي بالتعاون مع المركز العربي للأوريجامي ومكوك ودار مرح للنشر.

ويضم اليوم مجموعة من أنشطة لعب تراث التابعة للأثر لنا، وألعاب لوحية وأحاجي، وأنشطة تلوين ومسابقات، وورشة صناعة أفلام متحركة بالأوريجامي.

وأخيرًا، لعبة "خف تعوم" التي قام بتطويرها أحمد سقف الحيط وفريقه مع الأطفال من سكان منطقة الخليفة خلال عامي 2022 و2023.

تختتم الفعاليات بعرض "حكاوي المطبقاتي" بالتعاون مع المركز العربي للأوريجامي، بالإضافة إلى معرض بيع ألعاب وكتب الأطفال على هامش الفعاليات طوال اليوم.

اقضي يومك في الخليفة اليوم الثاني

أما اليوم الثاني من الفعالية السبت 23 مارس فيقام تحت عنوان “الفنون وخلق مساحات عامة”، وذلك بمركز الخليفة الخدمي ومتنزه الخليفة، ويتضمن نقاش حول الفنون والمساحات العامة ومسألة الزوال والإتاحة. تدير النقاش ياسمين الضرغامي، مؤسسة ورئيسة تحرير راوي مجلة التراث المصري، ومشاركة كل من: أحمد العطار، المؤسس والمدير الفني لمهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة (دي-كاف)، ريم أيمن، معمارية في مختبر عمران القاهرة للتصميم والدراسات. عمرو أبو طويلة، معماري ومدير برامج التنمية التراثية والثقافية بآركينوس للعمارة. هبة الشيخ، مستشارة ومدربة في مجالات الإدارة الثقافية.

يلي اللقاء استراحة قصيرة ومعرض لمشروع زخارف القاهرة يقام في متنزه الخليفة وينتهي اليوم بعرض أدائي لنانسي منير بمركز الخليفة الخدمي.

اقضي يومك في الخليفة اليوم الثالث

بينما يقام اليوم الثالث من فعالية اقضي يومك في الخليفة، الجمعة 29 مارس، حول المطبخ المجتمعي وعادات الطعام، ونقاش حول الطعام والتراث والمجتمع، يديره كل من منة الله الدري، باحثة في تاريخ المطبخ المصري بالجامعة الأمريكية بالقاهرة وجامعة عين شمس، وياسمين الضرغامي، مؤسسة ورئيسة تحرير راوي | مجلة التراث المصري، في حوار مع كل من: عبدالله توفيق، شريك مؤسس في Urban Greens. هدير أحمد، مديرة برامج في مؤسسة نوايا. حسام جاد، باحث في التاريخ الأنثروبولوجي في مجاورة للفكر العمراني. مي عامر، مديرة مشروع في مطبخ دوار. دكتور ميسرة عبد الله حسين، نائب مدير الشؤون الأثرية بالمتحف القومي للحضارة المصرية. محمد هاني، المدير التنفيذي وشريك مؤسس في Zest.