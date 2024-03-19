ملخص الحلقة 8 من مسلسل الحشاشين.. انطلاق حسن الصباح لحلم السلطة

شهدت الحلقة 8 من مسلسل الحشاشين ، تصاعد في الأحداث، عقب هروب حسن الصباح من سجنه وبدء رحلة صعوده إلى حلم السلطة، الذي يحلم به تحت دعاوي نصرة المظلومين ومساعدة الضعفاء.

جولات حسن الصباح لنشر دعوته

وما أن ينجح حسن الصباح ــ ضمن أحداث مسلسل الحشاشين ــ في الهرب من سجنه، حتى ويبدأ في التجوال بين القرى البعيدة النائية الواقعة في الجبال بعيدا عن مركز حكم الدولة السلجوقية في أصفهان، تتضمن جولات الصباح وبمعاونة أتباعه وعلي رأسهم زيد بن سيجون وتجواله في نشر دعوته بأسلوب ناعم، والذي يظهر فيه وجه المحب للخير المعطاء، صاحب الكرامات، مع منحه الأموال للفقراء لاستمالته وتقديم شتي الخدمات إليهم.

نورهان في سجن تاجر العبيد

كما تضمنت أحداث الحلقة 8 في مسلسل الحشاشين، اكتشاف الصباح لمفعول النبات السحري ــ الحشيش ــ والذي لفت نظره إليه تابعه زيد بن سيحون، ومن هنا يتفتق ذهنه عن استخدام النبتة السحرية في السيطرة على أتباعه وتصوير الجنة لهم بعد أن يقعوا تحت تأثير المخدر كما يتصورونها، وبعد أن يفيقوا من تأثير المخدر تكون سطوته بتخيير عضو الفرقة إن كان يريد العودة لهذه الجنة فعليه إطاعة أوامر حسن الصباح.

قوانين قلعة آلموت

خداع حسن الصباح واستيلاءه علي قلعة آلموت

كما تطرقت أحدات مسلسل الحشاشين الحلقة 8 إلى الخدعة التي استخدمها حسن الصباح وأتباعه في الاستيلاء على قلعة آلموت، بعد أن رفض مالكها الأمير الديلمي ــ وجسد دوره الفنان محمد رجب ــ أن يبيعها لهم، وبعد أن يفتح لهم أبوابها ليستضيفهم وقاية من برد الليل، يهجم الصباح ورجاله وأتباعه علي الديلمي وجنوده ويقتلونهم.

كما تتضمن أحداث الحلقة 8 من مسلسل الحشاشين، مواصلة “يحيى” ابن الشيخ سعيد المؤذن، بحثه عن خطيبته “نورهان”، في الوقت الذي نراها وقد وقعت في يد تاجر العبيد الذي يحذرها من سوء تعاملها مع زبائنه، وإنها أن لم تكف عن تصرفاتها العنيفة معهم والرافضة لهم سيشوهها. ويكون مصيرها الأخير أن تكون إحدي محظيات قلعة الجبل بعد استيلاء الصباح وأعوانه عليها لاستخدامهن حوريات الجنة المزعومة التي يخدع بها الصباح أعوانه وأتباعه ممن سيكونون ذراعه المرعبة لأعداءه.

قوانين قلعة آلموت

وفي أحداث مسلسل الحشاشين أيضا، وبعدما أحكم حسن الصباح سيطرته ونفوذه على قلعة آلموت، يعلن قوانين دولته: “هنا الملك الجديد، هنا جنة الأحباب وجهنم الأعداء وهنا نظام الكون الجديد، مفيش احتمال للغلط، مفيش حد يحب نفسه أكتر من الهدف، هنا عرش الدولة الجديدة اللي كلنا خدامه، اللي يخدم غرضه وهواه مالوش إلا القتل في الدنيا وجهنم في الآخرة حتى لو كان الشخص ده أنا أو احد منكم أو ولد من أولادي”.

مواعيد عرض مسلسل الحشاشين

ويعرض مسلسل الحشاشين، من بطولة النجم كريم عبد العزيز وفتحي عبد الوهاب، والذي يعرض لقصة أخطر الحركات السرية وأشدها دموية في التاريخ الإسلامي، على قناة DMC الساعة 9:15 مساء، ويعاد الساعة 1:45 صباحا والساعة 4:15 مساء، وعلى قناة DMC دراما الساعة 11 مساء والإعادة الساعة 6.30 صباحًا والساعة 1.30 مساء، إضافة إلى عرضه على منصة Watch it الساعة 9.15 مساء، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

قنوات عرض مسلسل الحشاشين

ويعرض مسلسل الحشاشين علي قنوات: قناة DMC كما يعاد عرضه على منصة Watch it وقناة DMC دراما وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

أبطال مسلسل الحشاشين

ويضم مسلسل الحشاشين، باقة من نجوم الفن المصري على رأسهم النجم كريم عبد العزيز في دور حسن الصباح، فتحي عبد الوهاب بدور الوزير نظام الملك، الفنان أحمد عيد بدور زيد بن سيحون أحد أتباع الصباح، الفنان اللبناني نيقولا معوض في دور الشاعر عمر الخيام، نضال الشافعي بدور الإمام الغزالي، إسلام جمال في دور ملكشاه.

محمد رجب مسلسل الحشاشين

قصة مسلسل الحشاشين

ومسلسل الحشاشين، من تأليف الكاتب السيناريست عبد الرحيم كمال، ومن إخراج بيتر ميمي، وتدور أحداثه في إطار تاريخي، حول فرقة الحشاشين، أخطر الفرق السرية في العالم الإسلامي، والتي أشتهرت بالاغتيالات السياسية، وقصة صعود مؤسسها “حسن الصباح”، وحقيقة الصداقة التي جمعت بينه وبين “نظام الملك”.