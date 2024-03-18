مسلسل الحشاشين الحلقة 8.. كيف تخدع الجماعات الدينية البسطاء؟

مسلسلات رمضان 2024..

ضمن أحداث الحلقة 8 في مسلسل الحشاشين وفي طريقه للمنطقة التي سيؤسس فيها قلعته ــ آلموت ــ يمر حسن الصباح ببعض بسطاء القرى على أطراف أصفهان.

كيف تخدع الجماعات الدينية البسطاء؟

في أحداث الحلقة 8 من مسلسل الحشاشين، يمر حسن الصباح ومن معه من أتباعه في طريقه إلي حيث سيبني قلعته آلموت، أو كما عنونت الحلقة بـ “من هنا هنحكم العالم”، بقرية نائية علي أطراف عاصمة الدولة السلجوقية أصفهان.

وبأسلوبه الناعم المنمق، والذي يظهر فيه وجه المحب للخير المعطاء، صاحب الكرامات، يسأل حسن الصباح أحد أهالي القرية عن ثمن الدفء لثلاثة أغراب فيجيبه الرجل: "دفا من غير مال، السلطان والخليفة نسمع عنهم سمع، احنا فين وأصفهان فين؟

وفي أحداث الحلقة الثامنة من المسلسل وبدون أن يخبره أحد يعرض الصباح على الرجل مساعدته في علاج ابنه المريض ومع دهشة الرجل من قدرة الصباح علي معرفة مرض ابنه أو أن له ولد مريض من بابه، لا يملك إلا أن يحاول إنقاذ طفله المريض، وبالفعل ينجح الصباح في علاج الطفل ببعض الأعشاب الطبية التي يحملها معه ولا يطلب عن صنيعه إلا أن يتذكر الرجل وأهل القرية ولي الزمان بالدعوات وقص حكايتهم بين الناس،وهو أسلوب لنشر دعوته بين البسطاء، ممن بعدت عنهم المسافات عن مركز الحكم في أصفهان فسقطوا من حساباتهم.

يطرح المشهد علي الأذهان الطريقة التي اتبعتها الجماعات الدينية وفي القلب منها جماعة الإخوان المسلمين في خداع البسطاء من المصريين،اختراق قطاعات واسعة من الفقراء وبعض دوائر الطبقة الوسطي بتقديم الخدمات إليهم كالمستوصفات والجمعيات الخيرية في القري والنجوع البعيدة مما كون لهم قاعدة عريضة في هذه الأماكن خلال الثمانينيات والتسعينيات من القرن المنصرم.

مسلسل الحشاشين لكريم عبد العزيز موعد عرض الحلقة 8

بعد فرار حسن الصباح من سجن أصفهان إثر كشف مخططه لاغتيال الخليفة العباسي، وقبل أن يبر نظام الملك بقسمه بقتله، تتوالي أحداث المسلسل الأضخم إنتاجا والذي تعرض الحلقة الثامنة من مسلسل الحشاشين، على قنوات: قناة DMC الساعة 9:15 مساء، ويعاد الساعة 1:45 صباحا والساعة 4:15 مساء، وعلى قناة DMC دراما الساعة 11 مساء والإعادة الساعة 6.30 صباحًا والساعة 1.30 مساء، إضافة إلى عرضه على منصة Watch it الساعة 9.15 مساء، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

مسلسل الحشاشين قنوات عرض الحلقة الثامنة

وتعرض الحلقة الثامنة من مسلسل الحشاشين علي قنوات: قناة DMC كما يعاد عرضه على منصة Watch it وقناة DMC دراما وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

قصة مسلسل الحشاشين

ومسلسل الحشاشين، من تأليف الكاتب السيناريست عبد الرحيم كمال، ومن إخراج بيتر ميمي، وتدور أحداثه في إطار تاريخي درامي بالعامية المصرية، حول فرقة الحشاشين، أخطر الفرق السرية في العالم الإسلامي، والتي أشتهرت بالاغتيالات السياسية، وقصة صعود مؤسسها “حسن الصباح”، وحقيقة الصداقة التي جمعت بينه وبين “نظام الملك”، والذي يجسده النجم فتحي عبد الوهاب، والشاعر عمر الخيام ويقوم بدوره الفنان اللبناني نيقولا معوض. ويعد المسلسل الإنتاج الأضخم للشركة المتحدة.

أبطال مسلسل الحشاشين

ويقوم ببطولة مسلسل الحشاشين، باقة من نجوم الدراما والفن في مصر والعالم العربي، وعلي رأسهم النجم كريم عبد العزيز ــ فتحي عبد الوهاب ــ أحمد عيد ــ نيقولا معوض ــ إسلام جمال ــ نضال الشافعي ــ أحمد عبد الوهاب ــ ميمي جمال ــ سارة الشامي ــ ميرنا نور الدين ــ عمر الشناوي ــ سوزان نجم الدين ــ كريم سرور ــ جيهان الشماشرجي وظهور خاص للنجم محمد رجب.