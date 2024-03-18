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الثقافة

مسلسل الحشاشين الحلقة 8 .. كيف استغل الصباح "الحشيش" للسيطرة على أتباعه؟

مسلسل الحشاشين الحلقة
مسلسل الحشاشين الحلقة 8

مسلسل الحشاشين الحلقة 8.. الحلقة حملت عنوان “من هنا هنحكم العالم”، وتوثق بداية رحلة حسن الصباح الفعلية لتكوين جماعة الحشاشين.

مسلسل الحشاشين الحلقة 8 .. "زيد بن سيحون" يلهم الصباح بفكرة "الحشيش"

 

تبدأ أحداث الحلقة 8 مسلسل الحشاشين، بعثور زيد بن سيحون، تابع حسن الصباح، علي النبتة السحرية ــ بحسب تعبيره ــ خلال سيرهم إلي قلعة الجبل أو آلموت، وبمعني أدق المكان الذي ستقام عليه القلعة. 

 

يهتف زيد بن سيحون فرحا: "زي ما اتوقعت لاقيتها هنا، كأن روحي شمت ريحتها، نبات السحر، نبات العالم التاني، ياكل منه الحصان يمشي أيام وليالي بلا تعب، أما أنت لو تحرقه وتشم دخانه، تطير مع الدخان زي ما أنت عايز وتحلم، عايز بساتين وجناين تروح، عايز قصور وجواري تروح، عايز تروح الجنة تروح. بهذه الكلمات يصف بن سيحون نباته السحري. 

وعندما يسأله مرافقيه عن حكمه الشرعي؟.. يجيب: “والله بعد ما دخانه بيدخل لصدري باكون برة أي حكم شرعي”.

ويسأله الصباح: “زي الخمور؟”، فيقول بن سيحون:"لا لا، الخمور بتخلي الدم يغلي في العروق، لكن ده دخانه بيخليك أخف وأهدي، عرفته في السجن دلني عليه سجين كان بيتعذب معايا، دخانه كان بيخف أي ألم وعذاب".

من هنا تُنير الفكرة في ذهن حسن الصباح، في استخدام النبتة السحرية ــ الحشيش ــ للسيطرة علي أتباعه، وتصوير الجنة لهم بعد أم يقعوا تحت تأثير المخدر كما يتصورونها، وبعد أن يفيقوا من تأثير المخدر تكون سطوته بتخيير عضو الفرقة إن كان يريد العودة لهذه الجنة فعليه إطاعة أوامر حسن الصباح. 

بن سيحون يعثر علي النبتة السحرية

        
مسلسل الحشاشين موعد عرض الحلقة 8
 

بعد فرار حسن الصباح من سجن أصفهان إثر كشف مخططه لاغتيال الخليفة العباسي، وقبل أن يبر نظام الملك بقسمه بقتله، تتوالي أحداث المسلسل الأضخم إنتاجا والذي تعرض الحلقة الثامنة من مسلسل الحشاشين، على قنوات: قناة DMC الساعة 9:15 مساء، ويعاد الساعة 1:45 صباحا والساعة 4:15 مساء، وعلى قناة DMC دراما الساعة 11 مساء والإعادة الساعة 6.30 صباحًا والساعة 1.30 مساء، إضافة إلى عرضه على منصة Watch it الساعة 9.15 مساء، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

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مسلسل الحشاشين مواعيد وقنوات عرض الحلقة الثامنة
 

وتعرض الحلقة الثامنة مسلسل الحشاشين علي قنوات: قناة DMC كما يعاد عرضه على منصة Watch it وقناة DMC دراما وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

 

 بن سيحون تلهم الصباح بفكرة الحشيش

قصة مسلسل الحشاشين

ومسلسل الحشاشين، من تأليف الكاتب السيناريست عبد الرحيم كمال، ومن إخراج بيتر ميمي، وتدور أحداثه في إطار تاريخي درامي بالعامية المصرية، حول فرقة الحشاشين، أخطر الفرق السرية في العالم الإسلامي، والتي أشتهرت بالاغتيالات السياسية، وقصة صعود مؤسسها “حسن الصباح”، وحقيقة الصداقة التي جمعت بينه وبين “نظام الملك”، والذي يجسده النجم فتحي عبد الوهاب، والشاعر عمر الخيام ويقوم بدوره الفنان اللبناني نيقولا معوض. ويعد المسلسل الإنتاج الأضخم للشركة المتحدة.

أبطال مسلسل الحشاشين

ويقوم ببطولة مسلسل الحشاشين، باقة من نجوم الدراما والفن في مصر والعالم العربي، وعلي رأسهم النجم كريم عبد العزيز ــ فتحي عبد الوهاب ــ  أحمد عيد ــ نيقولا معوض ــ إسلام جمال ــ نضال الشافعي ــ أحمد عبد الوهاب ــ ميمي جمال ــ سارة الشامي ــ ميرنا نور الدين ــ عمر الشناوي ــ سوزان نجم الدين ــ كريم سرور ــ جيهان الشماشرجي وظهور خاص للنجم محمد رجب.

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مسلسلات رمضان 2024| مواعيد عرض مسلسل الحشاشين الحلقة 8 وقنوات عرضه

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