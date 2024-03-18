مسلسل الحشاشين.. هل سيطرد "عمر الخيام" من أصفهان بعد تكفيره؟

شهدت الحلقة 7 في مسلسل الحشاشين، حوار فلسفي عميق بين الشاعر عمر الخيام، والسلطان السلجوقي ملك شاه، ورغم سعة صدر ملك شاه، إلا أن هذا لا يمنعه من وضع الخيام في اختبار إما أن ينجح فيه، أو يهرب من أصفهان.

السلطان ملكشاه يتخلي عن الخيام

ففي أحداث الحلقة 7 من مسلسل الحشاشين، ورغم تدخل صديق الشاعر الخيام، الوزير نظام الملك في الحوار ما بين الخيام وملكشاه للتخفيف من وقع كلمات الخيام، إلا أن ملكشاه يمنعه مشجعا الخيام في تبادل الحديث معه دون قيود أو محاذير، خاصة عندما يسأله إن كان هو مؤمن بالله أم كافرا به كما يدعي عليه الفقهاء.

وعندما يخلص الخيام حديثه لملكشاه خلال مسلسل الحشاشين بأنه قطعا يؤمن بالله، إلا أن نظام الملك الطوسي يعود للتدخل في الحديث بين الخيام وملكشاه قائلا: “في ظني يا مولاي أن عمر شديد الإيمان لكنه أيضا شديد في تحريه عن الصدق، ممكن يكون واقع بين فخ الشك ويقين الإيمان”.

حوار ملكشاه والخيام والطوسي

بدوره ــ وخلال أحداث مسلسل الحشاشين ــ يعبر ملكشاه عن سعادته بهذه المناقشة لكنه يحذر عمر الخيام: "شيئ جميل وعاجبني النقاش فيه، لكن أحذروا العوام، أحذروا العلماء كمان اللي معندهمش رحابة صدر زيي، أنا عن نفسي بحبك يا عمر، لكن الأمر شاع وكل الناس بتتكلم فيه، أنا هاكون محايد هاسيبك ليهم يحاسبوك يا تقنعهم يا يقيموا عليك الحجة يا تهرب.

هل سيلاقي عمر الخيام مصير نصر حامد أبو زيد

تعكس كلمات ملكشاه الأخيرة للشاعر عمر الخيام ــ خلال أحداث مسلسل الحشاشين ــ عدم قدرة ملكشاه عن حماية عمر الخيام من بطش العوام والفقهاء الذين لا يفهمون فلسفته ويكفرونه، وهو ما يتشابه إلي حد التطابق مع ما لاقاه المفكرين في العصر الحديث، من أمثال شهيد الكلمة فرج فودة الذي أفحم قادة جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية خلال المناظرة الشهيرة في معرض الكتاب يوم 8 ينايرعام 1992 فما كان منهم إلا أن أعطوا الضوء الأخضر لأتباعهم لاغتياله وقد كان.

كما يتشابه موقف ملكشاه من الخيام في أحداث مسلسل الحشاشين، مع ما تعرض له المفكر دكتور نصر خاد أبو زيد، ودعوي التفريق بينه وبين زوجته دكتورة ابتهال يونس إثر تكفير دكتور عبد الصبور شاهين له، علي خلفية بحث الترقية الذي تقدم به أبو زيد للجامعة، مما أدي إلي إقامة دعوي بردته عن الإسلام حكم بمقتضاها التفريق بينه وبين زوجته، فما كان من دكتور نصر حامد أبو زيد إلا اللجوء إلي هولندا هو وزوجته دكتورة ابتهال يونس.

مسلسل الحشاشين

مواعيد عرض مسلسل الحشاشين

ويعرض مسلسل الحشاشين، من بطولة النجم كريم عبد العزيز وفتحي عبد الوهاب، والذي يعرض لقصة أخطر الحركات السرية وأشدها دموية في التاريخ الإسلامي، على قناة DMC الساعة 9:15 مساء، ويعاد الساعة 1:45 صباحا والساعة 4:15 مساء، وعلى قناة DMC دراما الساعة 11 مساء والإعادة الساعة 6.30 صباحًا والساعة 1.30 مساء، إضافة إلى عرضه على منصة Watch it الساعة 9.15 مساء، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

قنوات عرض مسلسل الحشاشين

ويعرض مسلسل الحشاشين علي قنوات: قناة DMC كما يعاد عرضه على منصة Watch it وقناة DMC دراما وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

أبطال مسلسل الحشاشين

ويضم مسلسل الحشاشين، باقة من نجوم الفن المصري علي رأسهم النجم كريم عبد العزيز في دور حسن الصباح، فتحي عبد الوهاب بدور الوزير نظام الملك، الفنان أحمد عيد بدور زيد بن سيحون أحد أتباع الصباح، الفنان اللبناني نيقولا معوض في دور الشاعر عمر الخيام، نضال الشافعي بدور الإمام الغزالي، إسلام جمال في دور ملكشاه.

قصة مسلسل الحشاشين

ومسلسل الحشاشين، من تأليف الكاتب السيناريست عبد الرحيم كمال، ومن إخراج بيتر ميمي، وتدور أحداثه في إطار تاريخي، حول فرقة الحشاشين، أخطر الفرق السرية في العالم الإسلامي، والتي أشتهرت بالاغتيالات السياسية، وقصة صعود مؤسسها “حسن الصباح”، وحقيقة الصداقة التي جمعت بينه وبين “نظام الملك”.