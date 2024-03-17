تأكيدا لانفراد الدستور.. مسلسل الحشاشين الحلقة 7: "بيع نورهان لتاجر عبيد"

مسلسلات رمضان 2024..

تأكيدا لانفراد الــ“الدستور” عن شخصية “نورهان” في مسلسل الحشاشين، بأنها ستكون نواة المحظيات بقلعة آلموت، تكشف أحداث الحلقة 7 في المسلسل عن بيعها لتاجر عبيد.

نورهان تحاول الإنتحار قبل بيعها

كانت أحداث الحلقة السادسة في مسلسل الحشاشين قد شهدت اختطاف “نورهان” خطيبة يحيي ابن الشيخ سعيد مؤذن مدينة ساوة والذي قتله الحشاشين، وهي في طريقها إلي معسكر الجيش السلجوقي لتخبر يحيي أن يتقدم لها قبل أن يتزوجها غيره.

زعيمة عصابة الغجر في مسلسل الحشاشين

إلا أن نورهان وهي في طريقها إلي المعسكر، تتعرض لخديعة من رجل مسن يخبرها بأنه سيدلها علي طريقها ولكن في الصباح، ويصحبها إلي مكان يخبرها أنه بيته حيث زوجته العجوز، إلا أنه تكتشف أنها تعرضت للخطف من عصابة غجر يخطفن الفتيات ويبيعنهن لتجار العبيد.

وعندما تصدم نورهان بالحقيقة المرة والكارثة التي تعرضته لها، تواجه رئيسة عصابة الغجر ــ وتقوم بدورها الفنانة ميمي جمال ــ وتخبرها نورهان أنها حرة بعدما أوصتها أن تهتم بجمالها وعيناها الجميلتين وإنها لو استخدمت كلمة حرة مرة ثانية سيكون مصيرهما الفقأ، وأن تقتلعهما كما حدث لفتاة من قبل جميلة قالت أيضا أنها حرة، وتخيرها الغجرية بين أن تكون جارية لأمير إذا ما احتفظت بعيناها الجميليتن، أو أن تكون جارية لإسكافي بعد قلع عيناها. إلا أن نورهان وهي في طريقها مع بقية البنات المختطفات تحاول أن تنتحر إلا أن إحدي الفتيات تنقذها في آخر لحظة، وهما في طريقهما إلي سوق العبيد حيث سيبعن.

المختطافات في طريقهن للبيع بسوق العبيد - مسلسل الحشاشين

مواعيد عرض مسلسل الحشاشين حلقة 7

وتعرض الحلقة السابعة من مسلسل الحشاشين، من بطولة النجم كريم عبد العزيز وفتحي عبد الوهاب، والذي يعرض لقصة أخطر الحركات السرية وأشدها دموية في التاريخ الإسلامي، على قناة DMC الساعة 9:15 مساء، ويعاد الساعة 1:45 صباحا والساعة 4:15 مساء، وعلى قناة DMC دراما الساعة 11 مساء والإعادة الساعة 6.30 صباحًا والساعة 1.30 مساء، إضافة إلى عرضه على منصة Watch it الساعة 9.15 مساء، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

قنوات عرض مسلسل الحشاشين الحلقة 7

وتعرض الحلقة السابعة من مسلسل الحشاشين علي قنوات: قناة DMC كما يعاد عرضه على منصة Watch it وقناة DMC دراما وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

أبطال مسلسل الحشاشين

ويضم مسلسل الحشاشين، باقة من نجوم الفن المصري علي رأسهم النجم كريم عبد العزيز في دور حسن الصباح، فتحي عبد الوهاب بدور الوزير نظام الملك، الفنان أحمد عيد بدور زيد بن سيحون أحد أتباع الصباح، الفنان اللبناني نيقولا معوض في دور الشاعر عمر الخيام، نضال الشافعي بدور الإمام الغزالي، إسلام جمال في دور ملكشاه.

قصة مسلسل الحشاشين

ومسلسل الحشاشين، من تأليف الكاتب السيناريست عبد الرحيم كمال، ومن إخراج بيتر ميمي، وتدور أحداثه في إطار تاريخي، حول فرقة الحشاشين، أخطر الفرق السرية في العالم الإسلامي، والتي أشتهرت بالاغتيالات السياسية، وقصة صعود مؤسسها “حسن الصباح”، وحقيقة الصداقة التي جمعت بينه وبين “نظام الملك”.