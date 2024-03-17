الإثنين 18 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسلات رمضان 2024..

تأكيدا لانفراد الدستور.. مسلسل الحشاشين الحلقة 7: "بيع نورهان لتاجر عبيد"

نورهان تحاول الانتحار
نورهان تحاول الانتحار

تأكيدا لانفراد الــ“الدستور” عن شخصية “نورهان” في مسلسل الحشاشين، بأنها ستكون نواة المحظيات بقلعة آلموت، تكشف أحداث الحلقة 7 في المسلسل عن بيعها لتاجر عبيد.

نورهان تحاول الإنتحار قبل بيعها

كانت أحداث الحلقة السادسة في مسلسل الحشاشين قد شهدت اختطاف “نورهان” خطيبة يحيي ابن الشيخ سعيد مؤذن مدينة ساوة والذي قتله الحشاشين، وهي في طريقها إلي معسكر الجيش السلجوقي لتخبر يحيي أن يتقدم لها قبل أن يتزوجها غيره. 

زعيمة عصابة الغجر في مسلسل الحشاشين 

إلا أن نورهان وهي في طريقها إلي المعسكر، تتعرض لخديعة من رجل مسن يخبرها بأنه سيدلها علي طريقها ولكن في الصباح، ويصحبها إلي مكان يخبرها أنه بيته حيث زوجته العجوز، إلا أنه تكتشف أنها تعرضت للخطف من عصابة غجر يخطفن الفتيات ويبيعنهن لتجار العبيد. 

وعندما تصدم نورهان بالحقيقة المرة والكارثة التي تعرضته لها، تواجه رئيسة عصابة الغجر ــ وتقوم بدورها الفنانة ميمي جمال ــ وتخبرها نورهان أنها حرة بعدما أوصتها أن تهتم بجمالها وعيناها الجميلتين وإنها لو استخدمت كلمة حرة مرة ثانية سيكون مصيرهما الفقأ، وأن تقتلعهما كما حدث لفتاة من قبل جميلة قالت أيضا أنها حرة، وتخيرها الغجرية بين أن تكون جارية لأمير إذا ما احتفظت بعيناها الجميليتن، أو أن تكون جارية لإسكافي بعد قلع عيناها. إلا أن نورهان وهي في طريقها مع بقية البنات المختطفات تحاول أن تنتحر إلا أن إحدي الفتيات تنقذها في آخر لحظة، وهما في طريقهما إلي سوق العبيد حيث سيبعن.

المختطافات في طريقهن للبيع بسوق العبيد - مسلسل الحشاشين 

 مواعيد عرض مسلسل الحشاشين حلقة 7

وتعرض الحلقة السابعة من مسلسل الحشاشين، من بطولة النجم كريم عبد العزيز وفتحي عبد الوهاب، والذي يعرض لقصة أخطر الحركات السرية وأشدها دموية في التاريخ الإسلامي، على قناة DMC الساعة 9:15 مساء، ويعاد الساعة 1:45 صباحا والساعة 4:15 مساء، وعلى قناة DMC دراما الساعة 11 مساء والإعادة الساعة 6.30 صباحًا والساعة 1.30 مساء، إضافة إلى عرضه على منصة Watch it الساعة 9.15 مساء، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

محمود عبدالشكور: فتحي عبدالوهاب يلعب ببراعة شخصية تاريخية استثنائية في مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين الحلقة 7.. تكفير من يخرج عن السمع والطاعة

قنوات عرض مسلسل الحشاشين الحلقة 7

وتعرض الحلقة السابعة من مسلسل الحشاشين علي قنوات: قناة DMC كما يعاد عرضه على منصة Watch it وقناة DMC دراما وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

أبطال مسلسل الحشاشين

ويضم مسلسل الحشاشين، باقة من نجوم الفن المصري علي رأسهم النجم كريم عبد العزيز في دور حسن الصباح، فتحي عبد الوهاب بدور الوزير نظام الملك، الفنان أحمد عيد بدور زيد بن سيحون أحد أتباع الصباح، الفنان اللبناني نيقولا معوض في دور الشاعر عمر الخيام، نضال الشافعي بدور الإمام الغزالي، إسلام جمال في دور ملكشاه.

قصة مسلسل الحشاشين

ومسلسل الحشاشين، من تأليف الكاتب السيناريست عبد الرحيم كمال، ومن إخراج بيتر ميمي، وتدور أحداثه في إطار تاريخي، حول فرقة الحشاشين، أخطر الفرق السرية في العالم الإسلامي، والتي أشتهرت بالاغتيالات السياسية، وقصة صعود مؤسسها “حسن الصباح”، وحقيقة الصداقة التي جمعت بينه وبين “نظام الملك”.

مسلسل الحشاشين أبطال مسلسل الحشاشين قصة مسلسل الحشاشين مواعيد عرض مسلسل الحشاشين قنوات عرض مسلسل الحشاشين الحلقة 7 مواعيد عرض مسلسل كريم عبد العزيز الحلقة 7

مواد متعلقة

موعد عرض مسلسل الحشاشين لـ كريم عبدالعزيز الحلقة 7

أبرزها كشف مؤامرة حسن الصباح وسجنه.. ملخص الحلقة 6 من الحشاشين

أظهرها مسلسل الحشاشين.. مرصد عمر الخيام وإسهاماته فى علم الفلك

"القلب قد أضناه عشق الجمال" ذكرت في مسلسل الحشاشين وغنتها أم كلثوم

الأكثر قراءة

عاجل... متحدث الرئاسة: أموال "الاتحاد الأوروبى" ليست منحًا أو مساعدات

مسلسل المعلم لـ"مصطفى شعبان" الحلقة 7.. بداية انتقام متوقعة

قرارات النيابة في دهس سائق لـ 4 أشخاص أثناء عبورهم الطريق بالهرم

عاجل| "التنظيم والإدارة" يعلن عن مسابقة لشغل 170 وظيفة بالهيئة العامة للطرق والكبارى

متحدث الرئاسة يكشف تفاصيل اتفاق جديد مع إيطاليا

قمة 2003.. الأهلي يهزم الزمالك بركلات الترجيح وينفرد بصدارة دوري الجمهورية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

الفانوس الكوز ومفتاح البُمب

ماجد حبته

عهد مصرى أوروبى جديد

محمد المعتصم

يجعل كلامنا

وائل لطفي

أهمية أن نروى تاريخنا

عبد الرحيم طايع

السنة المظلمة!

مدحت بشاى

وكأنه !!

لواء.حمدى البطران

حول الدعم في مصر

خالد حريب

احتمال لقاء البرهان وحميدتي في القاهرة

صور

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

50 صورة لـ "قلعة آلموت".. كيف يبدو حصن "الحشاشين" المنيع الآن؟

محطة تل أبيب

المزيد

سقوط شهداء وجرحى جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة

يائير لابيد: نتنياهو سيخسر حرب غزة ولن يعيد المحتجزين.. والانتخابات هى الحل

للمرة الأولى.. خروقات نتنياهو فى غزة تدفع الولايات المتحدة لإجراء جديد