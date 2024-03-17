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الثقافة

موعد عرض مسلسل الحشاشين لـ كريم عبدالعزيز الحلقة 7

مسلسل الحشاشين
مسلسل الحشاشين

تتواصل أحداث مسلسل الحشاشين، في اليوم السابع من رمضان، ومن المتوقع أن تشهد أحداث الحلقة 7 تصاعد المواجهة بين حسن الصباح وصديق طفولته الوزير نظام الملك بعدما خان الصباح عهده له.

موعد عرض مسلسل كريم عبد العزيز الحلقة 7


وتعرض الحلقة السابعة من مسلسل الحشاشين، من بطولة النجم كريم عبد العزيز وفتحي عبد الوهاب، والذي يعرض لقصة أخطر الحركات السرية وأشدها دموية في التاريخ الإسلامي، على قناة DMC الساعة 9:15 مساء، ويعاد الساعة 1:45 صباحا والساعة 4:15 مساء، وعلى قناة DMC دراما الساعة 11 مساء والإعادة الساعة 6.30 صباحًا والساعة 1.30 مساء، إضافة إلى عرضه على منصة Watch it الساعة 9.15 مساء، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

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قنوات عرض مسلسل الحشاشين الحلقة السابعة

 

وتعرض الحلقة السابعة مسلسل الحشاشين علي قنوات: قناة DMC كما يعاد عرضه على منصة Watch it  وقناة DMC دراما وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

 

تفاصيل احداث مسلسل الحشاشين الحلقة 6

 

وشهدت أحداث الحلقة السابقة ــ السادسة ــ في مسلسل الحشاشين، العديد من الأحداث الساخنة، أبرزها نجاح الوزير الطوسي نظام الملك في إحباط محاولة حسن الصباح في قتل الخليفة العباسي خلال زيارته للسطان ملكشاه بمدينة أصفهان، بعد القبض علي الإنتحاري “نور” المكلف بقتل الخليفة، وبفطنة الطوسي وذكاءه يكشف مؤامرة الصباح والذي يلقي القبض عليه إثر أعترافات نور بتفاصيل خطة اغتيال الخليفة.

 

كما عرضت في أحداث الحلقة السابقة ــ السادسة ــ في مسلسل الحشاشين، فشل والد “نورهان” حبيبة “يحيي” ابن الشيخ سعيد مؤذن مدينة أصفهان الذي اغتاله الحشاشين في الحلقة الأولي من المسلسل، ولا ينجح والداها في إقناعها بهذا الزواج، فتفر هاربة من البيت متجهة إلي معسكر الجيش السلجوقي حيث يتواجد يحيي بعدما صار واحدا من أفراد الجيش، ولكن في طريقها للمعسكر تضل طريقها، ويقابلها رجل عجوز تطلب منه أن يدلها علي مكان المعكسر، يخدعها ويسلمها لإحدي عصابات الغجر ممن تختطف الفتيات ومن ثم يبيعهن في أسواق النخاسة. في نفس الوقت كان أصدقاء يحيي قد أقنعوه بأن يذهب لخطبة “نورهان” وهم سيساعدونه في العثور علي قتل والداه والأخذ بثأره منهم، إلا أن يحيي يصل متأخرا بعدما ضاعت نورهان وخطفت.

 

أبطال مسلسل الحشاشين

 

ويضم مسلسل الحشاشين، باقة من نجوم الفن المصري علي رأسهم النجم كريم عبد العزيز في دور حسن الصباح، فتحي عبد الوهاب بدور الوزير نظام الملك، الفنان أحمد عيد بدور زيد بن سيحون أحد أتباع الصباح، الفنان اللبناني نيقولا معوض في دور الشاعر عمر الخيام، نضال الشافعي بدور الإمام الغزالي، إسلام جمال في دور ملكشاه.

 

قصة مسلسل الحشاشين
 

ومسلسل الحشاشين، من تأليف الكاتب السيناريست عبد الرحيم كمال، ومن إخراج بيتر ميمي، وتدور أحداثه في إطار تاريخي، حول فرقة الحشاشين، أخطر الفرق السرية في العالم الإسلامي، والتي أشتهرت بالاغتيالات السياسية، وقصة صعود مؤسسها “حسن الصباح”، وحقيقة الصداقة التي جمعت بينه وبين “نظام الملك”.

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