الجمعة 15 مارس 2024
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محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسلات رمضان 2024..

أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 5.. "الحسين" ينكر حسن الصباح: لن أسامحك أبدا

حسن الصباح يعاقب
حسن الصباح يعاقب ابنه الحسين بالحبس

تفتتح أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل الحشاشين، والتي حملت عنوان “الخليفة العباسي”، بإنكار “الحسين” ابن حسن الصباح الصغير له، صارخا في وجهه: تعلمت ألا أسامحك أبدا.

الحسين للصباح: لن أسامحك أبدا

ففي ختام الحلقة الرابعة من مسلسل الحشاشين، وعقابا له، يخير حسن الصباح ابنه الصغير “الحسين” بين أن يلتزم بأداء ما عليه من واجبات في خلال 24 ساعة أو أن يحبس بمفرده في غرفة مظلمة طوال الليل، وبالفعل يختار الحسين قضاء الليل بمفرده في الغرفة المظلمة.

ومع بداية الحلقة الخامسة من مسلسل الحشاشين، يدخل حسن الصباح على ولده في الصباح ليجده يبكي ويسأله عما تعلمه من تجربة العزلة والحبس في غرفة مظلمة بمفرده، وهي نفس التجربة التي خاضها الصباح صغيرا وهو في مثل سن ابنه وخرج منها حسن الصباح بحسب ما قال لابنه الحسين، مع الفارق أن العزلة كانت في بئر، ليجيبه ولده الصغير: أتعلمت أني عمري ما ها أسامحك أبدا.

مواعيد عرض مسلسل "الحشاشين" الحلقة الخامسة 

تعرض الحلقة الخامسة من مسلسل الحشاشين، والذي يعرض قصة أخطر الحركات السرية وأشدها دموية في التاريخ الإسلامي، على قناة DMC الساعة 9:15 مساء، ويعاد الساعة 1:45 صباحا والساعة 4:15 مساء، وعلى قناة DMC دراما الساعة 11 مساء والإعادة الساعة 6.30 صباحًا والساعة 1.30 مساء، إضافة إلى عرضه على منصة Watch it الساعة 9.15 مساء، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

أبطال مسلسل الحشاشين

ويشارك في بطولة مسلسل الحشاشين نخبة من نجوم الفن المصري وعلي رأسهم الفنان كريم عبد العزيز في دور “حسن الصباح”، فتحي عبد الوهاب بدور “الطوسي نظام الملك” وزير الدولة السلجوقية، الفنان اللبناني نيقولا معوض في دور الشاعر عمر الخيام، أحمد عيد في دور زيد بن سيحون. والمسلسل سيناريو وحوار الكاتب السيناريست عبد الرحيم كمال، ومن إخراج بيتر ميمي.

مسلسلات رمضان 2024.. موعد عرض الحلقة 5 من مسلسل الحشاشين والقنوات الناقلة له

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قصة مسلسل الحشاشين

وتدور أحداث مسلسل الحشاشين في إطار تاريخي، حول فرقة الحشاشين، أخطر الفرق السرية في العالم الإسلامي، والتي أشتهرت بالاغتيالات السياسية، وقصة صعود مؤسسها “حسن الصباح”، وحقيقة الصداقة التي جمعت بينه وبين “نظام الملك”، ويعد المسلسل الإنتاج الأضخم للشركة المتحدة ضمن الموسم الدرامي الرمضاني 2024.

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