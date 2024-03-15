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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مسلسلات رمضان 2024

مسلسلات رمضان 2024.. موعد عرض الحلقة 5 من مسلسل الحشاشين والقنوات الناقلة له

مسلسل الحشاشين
مسلسل الحشاشين

لليوم الخامس على التوالي تتواصل أحداث الحلقة الخامسة في مسلسل الحشاشين، والذي يعد الإنتاج الدرامي التاريخي الأضخم، ضمن باقة أعمال الشركة المتحدة لموسم رمضان 2024.

موعد عرض مسلسل الحشاشين الحلقة الخامسة 

تعرض الحلقة الخامسة من مسلسل الحشاشين، والذي يعرض لقصة أخطر الحركات السرية وأشدها دموية في التاريخ الإسلامي، على قناة DMC الساعة 9:15 مساء، ويعاد الساعة 1:45 صباحا والساعة 4:15 مساء، وعلى قناة DMC دراما الساعة 11 مساء والإعادة الساعة 6.30 صباحًا والساعة 1.30 مساء، إضافة إلى عرضه على منصة Watch it الساعة 9.15 مساء، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

 

قنوات عرض مسلسل الحشاشين

وتعرض الحلقة الخامسة من مسلسل الحشاشين علي قنوات: قناة DMC كما يعاد عرضه على منصة Watch it  وقناة DMC دراما وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

 

قصة مسلسل الحشاشين

ومسلسل الحشاشين، من تأليف الكاتب السيناريست عبد الرحيم كمال، ومن إخراج بيتر ميمي، وتدور أحداثه في إطار تاريخي، حول فرقة الحشاشين، أخطر الفرق السرية في العالم الإسلامي، والتي أشتهرت بالاغتيالات السياسية، وقصة صعود مؤسسها “حسن الصباح”، وحقيقة الصداقة التي جمعت بينه وبين “نظام الملك”، والذي يجسده النجم فتحي عبد الوهاب، والشاعر عمر الخيام ويقوم بدوره الفنان اللبناني نيقولا معوض. ويعد المسلسل الإنتاج الأضخم للشركة المتحدة.

كما يشارك في بطولة مسلسل الحشاشين، باقة كبيرة من الفنانين والنجوم من بينهم: أحمد عيد ــ سوزان نجم الدين ــ بسنت أحمد ــ إسلام جمال ــ سامي الشيخ وسارة الشامي.

وكانت أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل الحشاشين، والتي حملت عنوان “سر بيت السلطنة” قد شهدت العديد من الأحداث الكثيرة والمتسارعة، بدءا من عودة حسن الصباح ــ والذي يجسد دوره النجم كريم عبد العزيز ــ إلي مدينة أصفهان، والبدء في التخطيط للملمة شتات أتباعه، إضافة إلي التخطيط للالتحاق ببلاط السلطان السلجوقي ملكشاه.

كما تضمنت الحلقة الرابعة من مسلسل الحشاشين، اجتماع الأصدقاء الثلاثة، حسن بن الصباح، والطوسي نظام الملك وزير ملكشاه، والشاعر العالم الموسيقي الفلكي عمر الخيام، وتجديد العهد الذي قطعوه وهم صغار  بأن من يبلغ مدارج النجاح يأخذ بيد رفاقه.

وبالفعل ينجح نظام الملك أو الطوسي، في إقناع ملكشاه بتولية حسن الصباح ديوان المراقبة بأن يكتب تقرير المراقبة التي يقوم بها الجند لكل أهالي السلطنة بشكل مبسط. بينما يرفض عمر الخيام تولي أي منصب ومسئولية، ويطلب الحصول علي راتب سنوي يمكنه من التفرغ للأدب والشعر والفلسفة، والجبر والعلوم والحساب، وظهر في الحلقة تقويم الخيام الذي عرف بإسمه ومعادلاته الرياضية الجبرية.

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