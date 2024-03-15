مسلسل المعلم الحلقة 5| مواجه نارية بين الأب ونجله لكشف الحقائق

شهد مسلسل المعلم الحلقة 5 بطولة النجم مصطفى شعبان وسهر الصايغ، ويعرض على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، العديد من الأحداث المُختلفة والمثيرة، خاصة بعدما انتهت الحلقة السابقة بمفاجأة صادمة لـ"المعلم".

وتصدرت الحلقة الرابعة من مسلسل المعلم، ترند منصة "إكس" بعد عرضها على قناة الحياة، إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مساء الخميس.

مسلسل المعلم

أحداث مسلسل المعلم الحلقة 5 لـ"مصطفى شعبان"

ويشهد مسلسل المعلم الحلقة 5، تصاعدًا في الأحداث، إذ يواجه "شعبان" والده "المعلم حامد" الذي يقوم بدوره الفنان عبدالعزيز مخيون، بعد أن اكتشف الأول اشتراك والده في تجارة المخدرات، وأنَّه كان يعلم بوجود أكياس الهيروين داخل صناديق السمك بالسيارة التي كانوا يستقلّونها، وتسببت في حبس والده لسنوات طويلة.

وحققت الحلقة السابقة، مشاهدات عالية وتصدّرت محركات البحث المُختلفة، إذ شهدت، العديد من الأحداث المُختلفة، وانتهت باكتشاف "شعبان" حقيقة الأمر، من شقيق والده، الذي

مسلسل المعلم

ومن المتوقع أن يواجه مصطفى شعبان والده "المعلم حامد" الذي يُجسد دوره الفنان الكبير عبد العزيز مخيون.

مسلسل مصطفى شعبان موعد عرض الحلقة 5

يُعرض مسلسل المعلم الحلقة 5 حصريًا على قناة "الحياة" التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في الساعة 9:45 مساء، والإعادة الساعة 1.30 صباحًا، والساعة 6.45 مساء والساعة 10.30 صباحًا والساعة 4.30 مساء، إضافة إلى عرضه بالتزامن على watch it الساعة 9.45 مساء.

مسلسل المعلم

مسلسل المعلم قنوات عرض الحلقة الخامسة

يُعرض مسلسل المعلم بطولة مصطفى شعبان وسهر الصايغ، يوميًا على قناة الحياة فى تمام الساعة 9:45 مساء، كما يعرض على منصة Watch it.

مسلسلات رمضان 2024

أبطال مسلسل المعلم

مسلسل المعلم يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024 ومن بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، سلوى خطاب، محمود الليثى، أحمد فؤاد سليم، سارة نور، محمد العمروسى، أحمد عبدالله محمود، أسامة الهادى، مصطفى حشيش، لبنى ونس، طارق النهري، مفيد عاشور، علاء زينهم، حمدي هيكل الطفل جان رامز انتصار، منذر رياحنة، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى.

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