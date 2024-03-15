الجمعة 15 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 5| الرعب يسيطر على أمينة خليل بعد عودة "الشرير أوى"

مسلسل احمد مكي الحلقة
مسلسل احمد مكي الحلقة 5

مسلسل الكبير اوي 8 الحلقة 5.. يواصل نفادى محاولاته لإقناع أمينة خليل بالزواج منه، بمساعدة الكبير اوى وشاكر مساعد الشمامة.

مسلسلات رمضان 2024

  مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن الحلقة 5

مسلسل الكبير اوي 8 الحلقة 5.. بدأت الأحداث بتساؤل أمينة خليل عن مهرجان السينما بالمزاريطة، وقالت لـ"الكبير": “أنا ليا ساعة كاملة بتمشى فى القرية دون أثر للمهرجان”، فيرد “الكبير”: اعتبريها جولة سياحية للتعرف على القرية.

مسلسل الكبير اوي 8 الحلقة 5

عودة الشرير اوى

ويفاجأ الكبير اوى وأمينة خليل، بعودة “الشرير اوى” على حصانه الأسود وسط خوف كبير من أبناء المزاريطة  ورعب أمينة خليل، وتساءلت: “مين هو الشرير اوى؟” فيرد عليها أنه عاد ليقتل الجميع وينهشهم.

مسلسلات رمضان 2024

 مواعيد عرض مسلسل احمد مكي الحلقة 5

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مسلسلات رمضان 2024.. موعد عرض مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 5 والقنوات الناقلة

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توقعات أحداث مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 5| زواج هجرس وروبي ونفادي وأمينة

 مسلسل احمد مكي الحلقة 5

ويُعرض مسلسل “الكبير اوى 8” وقت تناول الإفطار يوميًا فى تمام الساعة 6،5 مساء على قناة أون وأون دراما ومنصة “واتش ات”.

أبطال مسلسل “الكبير اوي 8”

مسلسل الكبير اوي 8

يضم مسلسل الكبير اوى 8 للفنان أحمد مكى، مشاركة مجموعة متميزة من النجوم لمدة ثمانية مواسم منهم ضيفة الشرف أمينة خليل، ورحمة أحمد في دور مربوحة، وحاتم صلاح في دور نفادي، ومحمد سلام وبيومي فؤاد، وشيماء سيف ومحمد ثروت، وايضا المسلسل من إخراج المخرج أحمد الجندي.

قصة مسلسل الكبير اوي 8

مسلسل الكبير اوي 8

وتدور قصة مسلسل “الكبير اوى 8”، حول حياة عمدة المزاريطة وحزلقوم، وذلك في إطار كوميدى محبب لجميع المشاهدين أطفالا وكبار، ومتابعة تحول الكبير اوي إلى عقلة إصبع ومحاولات وراثة العمودية من جونى والعترة وتشجيع مربوحة.

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مسلسلات رمضان 2024.. موعد عرض مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 5 والقنوات الناقلة

توقعات أحداث مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 5| زواج هجرس وروبي ونفادي وأمينة

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