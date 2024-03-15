الجمعة 15 مارس 2024
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محمد الباز

الثقافة

مسلسل كامل العدد.. سعادة غامرة لدينا الشربيني لمشاركة ابنها بأول مباراة لكرة القدم

مسلسل كامل العدد
مسلسل كامل العدد +١

شاركت الفنانة دينا الشربيني، مع جمهورها، عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، لحظات من السعادة الغامرة، خلال أحداث مسلسل كامل العدد +1، بعد مشاركة ابنها لأول مرة في مباراة رسمية لكرة القدم.. فماذا قالت الشربيني؟

مسلسل كامل العدد في الحلقة الرابعة

 

قالت الفنانة دينا الشربيني، عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك": “أول مباراة رسمية لشريف مع النادي الأهلي”، مضيفة هاشتاج "كامل العدد+1".

وخلال أحداث مسلسل كامل العدد الحلقة الرابعة، أخبر شريف، والدته دينا الشربيني، عبر الهاتف، أنه سيكون ضمن فريق النادي الأهلي للناشئين في لعب مباراة هامة للفريق.

فطارت ليلى "دينا الشربيني" من الفرحة، وأخبرت جميع أفراد عائلتها وأوصتهم بالتجمع في منزلها لمشاهدة المباراة المنتظرة، وهم يرتدون زي موحد، وفي لحظة سعادة، منح كابتن الفريق الفرصة لـ شريف للنزول إلى الملعب واستكمال المباراة، فسدد شريف ركلته بهدف نظيف، جعل عائلته تشعر بالفخر به، وبمستقبله الباهر الذي ينتظره في عالم كرة القدم.

مسلسلات رمضان 2024.. موعد عرض مسلسل كامل العدد الحلقة 5

أحداث مسلسل كامل العدد +1 

تعلق الأطفال متابعة بمشاهدة مسلسل كامل العدد +1 من بطولة النجمة دينا الشربيني والفنان شريف سلامة، في موسم مسلسلات رمضان 2024، حيث أن أبطال من الأطفال والشباب المراهقين، يتحدثون عن مشكلاتهم بحرية في المسلسل وتحديات جيلهم.

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مسلسلات رمضان 2024.. موعد عرض مسلسل كامل العدد الحلقة 5

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مسلسلات رمضان 2024.. موعد عرض مسلسل كامل العدد الحلقة 5

يعرض مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 5 على قناة ON في تمام الساعة 7:30 مساء.

تعرض حلقة الإعادة لـ حلقة  5 من مسلسل كامل العدد +1  على قناة ON في تمام الساعة 8:15 صباحا.

يعرض مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 5 على قناة ON drama في تمام الساعة 6:05 دقائق.

تعرض حلقة الإعادة  5 من مسلسل كامل العدد +1 على قناة ON drama الساعة 1:30 صباحا.

وذلك بالتزامن مع عرض المسلسل يوميًا على منصة Watch it الرقمية.

قصة مسلسل كامل العدد +1

قصة مسلسل كامل العدد +1

تقع أحداث مسلسل كامل العدد + 1 بطولة الفنانة دينا الشربيني وشريف سلامة في إطار اجتماعي وكوميدي في 15 حلقة فقط، ومع هذا العدد من الأطفال يبدأ الزوجان في مواجهة الكثير من المشكلات الأسرية، وصعوبات تواجههم في تربية الأبناء، بالإضافة إلى محاولة عيش حياة زوجية سعيدة.

مسلسلات رمضان 2024.. أبطال مسلسل كامل العدد +1

مسلسلات رمضان 2024.. أبطال مسلسل كامل العدد +1

يضم مسلسل كامل العدد + 1، مجموعة كبيرة من النجوم والنجمات الأطفال والشباب، وهم: دينا الشربيني، شريف سلامة، إسعاد يونس، آية سماحة، جيهان الشماشرجي، ميمي جمال، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، سمر علام، عمرو جمال، تميم عبده، جاسيكا حسام الدين، لينا صوفيا بن حمان، حمزة دياب، ألفت إمام، والعمل من تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر إخراج خالد الحلفاوي وإنتاج شركة Eagle Films للمنتج جمال سنا.

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