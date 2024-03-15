ملخص مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 4.. غضب وتجمع عائلي وتحذير خطير

يعشق الأطفال متابعة المسلسلات الاجتماعية التي تخاطب أعمارهم، كما يعرض مسلسل كامل العدد +1 من بطولة النجمة دينا الشربيني والفنان شريف سلامة، في موسم مسلسلات رمضان 2024، حيث أن أبطال من الأطفال والشباب المراهقين، يتحدثون عن مشكلاتهم بحرية في مسلسل كامل العدد، مما جعله الأقرب لهم.

ويتسأل الكثير من المشاهدين، مما فاتهم أحداث مسلسل كامل العدد الحلقة 4، عما جرى بهذه الحلقة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولهذا نستعرض في السطور التالية، ملخص مسلسل كامل العدد من بطولة دينا الشربيني الحلقة 4

ملخص مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 4

بدأت الحلقة بشجار وأصوات عالية بين فريدة وشقيقها، لرؤيته لها في سيارة مع شاب غريب، مما هددها شقيقها بأنها إن كررت هذا الأمر، سيخبر والدها.

ولكن فريدة لم تستسلم لهذا التهديد، وصارحت الأب شريف سلامة، بكل ما جرى معها، مما انفعل سلامة على ابنته، موجهًا لها اللوم، لعدم إخباره الأمر له منذ البداية، مشيرًا إلى أنه فقد ثقته الذي منحها لابنته فريدة بعد هذا الموقف.

واستمرت أحداث المسلسل، فنجد شجار كوميدي بين فوزية، والدة عمر (مصطفى درويش) وبين مربية ابن دينا الشربيني الرضيع، بسبب سوء فهم، وقد استطاعت دينا الشربيني حل الموقف برقتها المعهودة.

وفي ختام المسلسل، جمعت دينا الشربيني جميع أفراد العائلة في المنزل، لمشاهدة مباراة يلعب بها ابن دينا الشربيني في النادي الأهلي للناشئين، وفي أجواء لطيفة ومرحة تجمعت العائلة، ولكن لم يستمر هذا الهدوء كثيرًأ.

فقد حاولت إسعاد يونس، وهي والد أحمد مختار (شريف سلامة) في المسلسل، التلميح لـ دينا الشربيني، بحقيقة "ملك" الطبيبة المساعدة لابنها في العمل.

فتشير احداث الحلقات السابقة إلى محاولة تقرب "ملك" لأحمد مختار بأي شكل من الأشكال، رغم معرفتها بأنه رجل متزوج، ولكن هل ستنجح إسعاد يونس في إخبار دينا الشربيني وتحذيرها من الخطر القادم؟ أم ماذا ستفعل لاحقًا؟

مسلسلات رمضان 2024.. موعد عرض مسلسل كامل العدد الحلقة 5

يمكنك مشاهدة مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 5 على قناة ON في تمام الساعة 7:30 مساء.

يمكنك مشاهدة حلقة الإعادة لـ حلقة 5 من مسلسل كامل العدد +1 على قناة ON في تمام الساعة 8:15 صباحا.

يمكنك مشاهدة مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 5 على قناة ON drama في تمام الساعة 6:05 دقائق.

يمكنك مشاهدة حلقة الإعادة 5 من مسلسل كامل العدد +1 على قناة ON drama الساعة 1:30 صباحا.

وذلك بالتزامن مع عرض المسلسل يوميًا على منصة Watch it الرقمية.

قصة مسلسل كامل العدد +1 بطولة دينا الشربيني

تقع أحداث مسلسل كامل العدد + 1 بطولة الفنانة دينا الشربيني وشريف سلامة في إطار اجتماعى وكوميدي في 15 حلقة فقط، ومع هذا العدد من الأطفال يبدأ الزوجان في مواجهة الكثير من المشلات الأسرية، وصعوبات تواجههم في تربية الأبناء، بالإضافة إلى محاولة عيش حياة زوجية سعيدة.

مسلسلات رمضان 2024.. أبطال مسلسل كامل العدد +1

يجمع مسلسل كامل العدد + 1، مجموعة كبيرة من الفنانين والنجوم الأطفال والشباب، وهم: دينا الشربيني، شريف سلامة، إسعاد يونس، آية سماحة، جيهان الشماشرجي، ميمي جمال، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، سمر علام، عمرو جمال، تميم عبده، جاسيكا حسام الدين، لينا صوفيا بن حمان، حمزة دياب، الفت إمام.

والمسلسل من تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر إخراج خالد الحلفاوي وإنتاج شركة Eagle Films للمنتج جمال سنا.

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