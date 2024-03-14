ملخص مسلسل كامل العدد الحلقة 3.. إسعاد يونس تحقن "فيلر" ورفد ابنة ليلى

مسلسلات رمضان 2024

شهدت أحداث مسلسل كامل العدد +1 مواقف اجتماعية وكوميدية، كما ظهرت الفنانة إسعاد يونس ضمن أحداث الحلقة الثالثة من المسلسل، ومع تزايد البحث عن مسلسل كامل العدد +1، من قبل المشاهدين، نستعرض في السطور ملخص أحداث الحلقة 4 من مسلسل كامل العدد بلس واحد، من بطولة النجمة دينا الشربيني وشريف سلامة.

ملخص مسلسل كامل العدد تفاصيل أحداث الحلقة 3

شهدت أحداث مسلسل كامل العدد في الحلقة الثالثة، زيارة الفنانة إسعاد يونس التي تجسد دور حياة في مسلسل كامل العدد +1، لابنها أحمد مختار، طبيب التجميل، الذي يؤدي دوره النجم شريف سلامة.

ولاحظت النجمة إسعادة يونس، والدة أحمد مختار، علامات الحب التي ظهرت على الدكتورة ملك المساعدة له في العيادة، وبدأت إسعاد يونس في توجيه الأسئلة لها: هل متزوجة؟ هل مخطوبة؟ هل مرتبطة؟ وهو ما جعل الدكتورة ملك تجيب بالنفي على كل هذه الأسئة وتضحك منها.

ملخص أحداث مسلسل كامل العدد +1

وتحدثت ملك، مع الطبيب أحمد مختار، خلال مكالمة هاتفية من السكرتيرة الخاصة به ملك، تخبره أنها حجزت له موعد صيانة سيارته الخاصة، حيث يظهر على وجهها أنها تسعى إلى التقرب منه بأي شكل.

مسلسل كامل العدد تفاصيل أحداث الحلقة 3

شجار بين بدرة وفوزية.. ملخص أحداث مسلسل كامل العدد +1

وخلال أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل كامل العدد +1، دعت الشربيني ميمي جمال لزيارة في منزلها للصلح، وعندما جاءت فوزية (ميمي جمال)، حدث موقف طريف بينهما.

واشتعلت أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل كامل العدد +1، بعد شجار دار بين بدرة زوجة الراحل مصطفى درويش الذي كان يجسد دور (عمر)، ووالدة زوجها فوزية (ميمي جمال)، خلال مناقشتهم على وضع الأبناء وكيفية تربيتهم.

فيما فعلت ابنة ليلى (دينا الشربيني) في مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 3، ما لم يخطر في الحسبان، حيث قامت بتصوير المدرس أثناء الحصة في بث مباشر ووضعت له فلتر شعر وصورته في هيئة أنثى لتسخر منه، وعندما لاحظ المدرس ذلك أخذ منها الهاتف، وتعرضت ابنة ليلي إلى الرفد من المدرسة، بسبب ما فعلته تجاه المدرس.

وفي مشهد آخر، ظهر "كريم"، مع جيهان الشماشرجي "إنجي"، بعدما جهز لها مفاجأة رائعة وهو فطار على متن يخت في النيل، وهو ما جعل الحب يشتعل في قلوبهم.

مسلسلات رمضان 2024.. موعد مسلسل كامل العدد الحلقة 4

وينتظر الكثير من الجمهو، متابعة المسلسل، في موسم رمضان 2024، حيث يعرض مسلسل كامل العدد من بطولة النجمة دينا الشربيني وشريف سلامة، على قنوات ON drama، وON .

ويمكنك مشاهدة الحلقة 4 من مسلسل كامل العدد +1، قناة ON drama في تمام الساعة 6:05 مساءً، كما يُعرض على قناة ON في تمام الساعة 7:30 مساء.

وذلك بالتزامن مع عرض المسلسل يوميًا على منصة Watch it الرقمية.

مسلسلات رمضان 2024.. أبطال مسلسل كامل العدد +1

قصة مسلسل كامل العدد

تدور أحداث مسلسل كامل العدد + 1 بطولة الفنانة دينا الشربيني وشريف سلامة في إطار اجتماعى لايت في 15 حلقة فقط، ومع هذا العدد من الأطفال يدبأـ الزوجان في مواجهة الكثير من المشلات الأسرية، وصعوبات تواجههم في تربية الأبناء، بالإضافة إلى محاولة عيش حياة زوجية سعيدة، بين الزوجان ليلى تيمور (دينا الشربيني) وأحمد مختار (شريف سلامة).

مسلسلات رمضان 2024.. أبطال مسلسل كامل العدد +1

يجمع مسلسل كامل العدد + 1، مجموعة كبيرة من الفنانين والنجوم الأطفال والشباب، وهم: دينا الشربيني، شريف سلامة، إسعاد يونس، آية سماحة، جيهان الشماشرجي، ميمي جمال، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، سمر علام، عمرو جمال، تميم عبده، جاسيكا حسام الدين، لينا صوفيا بن حمان، حمزة دياب، الفت إمام، والعمل من تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر إخراج خالد الحلفاوي وإنتاج شركة Eagle Films للمنتج جمال سنا.

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