قريبًا.. ترجمة جديدة لرواية "قلعة الحشاشين" لـ فلاديمير بارتول

أعلنت دار منشورات ميسكلياني، عن صدور ترجمة جديدة تمتدّ على 632 صفحة للشاعر التونسي أشرف القرقني، هذا الأسبوع، لـ رواية "آلموت" أو "قلعة الحشّاشين"، وذلك بالتزامن مع عرض مسلسل "الحشاشين" من بطولة النجم كريم عبد العزيز.

نسخة جديدة مترجمة من رواية "قلعة الحشّاشين" لـ فلاديمير بارتول

وقد جاء في كلمة غلاف الرواية على لسان المترجم أشرف القرقني: ماذا صنعتَ بالحَسن الصبّاح يا فلاديمير بارتول؟ وأيُّ عالمٍ روائيٍّ مُشرقٍ رسمتَ بهذا اللّون الأسود الحالك من التاريخ؟ وكيف آلتْ حكايةُ زعيم الإسماعيليّين إلى ملحمةٍ تمتزجُ فيها أنفاس الأساطير الإغريقيّة العظيمة بأشعار المسلمين وأخبارهم ودمائهم الحارّة المتّقدة؟

وأكمل المترجم أشرف القرقني: إنّه سؤالٌ واحدٌ يُطلّ برؤوسٍ ثلاثةٍ تجمعُها وَحْدةٌ صارمةٌ، تمامًا مثلما اتّحدت عناصرُ هذه الرّواية المتشعّبةُ لتُشكّل كيانًا أدبيًّا مفعمًا بالجمال والتّفرّد، فمن أسئلة العاطفة والنّوازع البشريّة الأصيلة إلى حيرة الإنسان وهواجسه المُمِضّة الحارقة، وصولًا إلى ما يستغلق في النّفس ويبحثُ دون هوادةٍ عن كلماتٍ تمنحه عينًا، تنتصبُ رواية «آلموت» أو «قلعة الحشّاشين» صرحًا أدبيًّا عظيمًا يستندُ إلى صخور الموهبة والحسّ المرهف والعقل المدبّر الحكيم.

وأضاف: إنّها حجارةٌ يتفجّرُ منها ماءٌ كثيرٌ لا ينضبُ، يصبّ أكبرُ مجاريه في أزمنتنا الحديثة، فإذا الحاضر صدًى للماضي وإذا الماضي قناعٌ للرّاهن وما يستعرُ فيه من خصوماتٍ وحروبٍ أداتُها الإنسان وآخر همّها الإنسان.

مسلسلات رمضان 2024.. أبطال مسلسل الحشاشين لـ كريم عبد العزيز

ويعرض حاليًا في شهر رمضان المبارك، مسلسل مسلسل "الحشاشين"، عبر قنوات ومنصات الشركة المتحدة، من خلال عرض شخصيات تاريخية، ضمن الأحداث مثل حسن الصباح، شيخ الجبل وزعيم طائفة الحشاشين، والشاعر والفيلسوف عمر الخيام، حيث أن أحداث المسلسل تعود قصته لأحداث تاريخية.

كما يضم مسلسل الحشاشين عدد كبير من نجوم الفن، في رمضان 2024، وهم النجوم والنجمات: كريم عبد العزيز، ونيقولا معوض، وفتحي عبدالوهاب، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، سامي الشيخ، سارة الشامي، نور إيهابـ، إسلام جمال، سوزان نجم الدين، عمر الشناوي، بسنت أحمد أبو باشا، ويظهر الفنان محمد رجب ضيف شرف في أحداث المسلسل.

ومسلسل الحشاشين 2024، من تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي وإنتاج شركة سينرجي.

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