مواعيد عرض مسلسل الحشاشين لكريم عبدالعزيز الحلقة 3.. أسرار جديدة تنتظر المشاهدين

مواعيد عرض مسلسل الحشاشين لـ كريم عبدالعزيز الحلقة 3.. يترقب ملايين المشاهدين في مصر والوطن العربي، موعد عرض مسلسل الحشاشين الحلقة الثالثة بعد تصاعد الأحداث فى الحلقتين الأولى والثانية، ووصول حسن الصباح قائد طائفة الحشاشين الذى يجسد شخصية الفنان كريم عبدالعزيز، إلى مصر في محاولة لمقابلة الخليفة المستنصر بالله الفاطمي.

مسلسلات رمضان 2024.. مواعيد عرض مسلسل كريم عبد العزيز الحلقة 3

يعرض مسلسل الحشاشين الحلقة 3 فى 4 مواعيد موزعة على مدار اليوم، على قناة dmc وdmc drama، ويكون موعد العرض الأول فى تمام الساعة 9:45 مساءًا، ثم الساعة 11 مساءًا، ويعاد عرض الحلقة فى الساعة 1:45 صباحًا و4:15 مساء اليوم التالى، وتذاع أيضًا حلقات مسلسل كريم عبد العزيز على منصة wath it، للمشتركين فى تلك الخدمة مقابل رسوم بسيطة والتى تتيح مشاهدة الحلقة كاملة دون فواصل إعلانية.

مسلسلات رمضان 2024.. تفاصيل أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 2

وتابع المشاهدون في أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 2 الكثير من أسرار طائفة الحشاشين من أتباع حسن الصباح الذى بدأ يزداد نفوذه إلى خارج حدود بلاد فارس وتتوسع قدراته العسكرية، معتمدًا على بث أفكار مغلوطة فى عقول أتباعه من الشباب، لإقناعهم بالتضحية بحياتهم من أجل تحقيق أهدافه تحت ستار الدين والدعوة.

مسلسلات رمضان 2024.. قنوات عرض مسلسل الحشاشين الحلقة الثالثة

تمتلك قناة dmc وdmc دراما الحق الحصرى لعرض مسلسل الحشاشين الحلقة الثالثة، بالتزامن مع عرضه على منصة watch it، ضمن مجموعة مميزة من الأعمال الدرامية التى تعرض طوال شهر رمضان المبارك.

قصة مسلسل الحشاشين

يؤرخ مسلسل الحشاشين لحقبة زمنية تعود إلى القرن الـ11 وتحديدًا عام 1105 م، وتدور أحداثه حول رحلة صعود حسن الصباح مؤسس جماعة الحشاشين، أحد أخطر الحركات المنتمية للمذهب الشيعي، واستخدم أفكار مغلوطة لجذب أتباعه وإقناعهم أتباعه بتبرير جرائمهم.

أبطال مسلسل الحشاشين

يضم مسلسل الحشاشين عدد كبير من النجوم أبرزهم كريم عبد العزيز، ونيقولا معوض، وفتحي عبدالوهاب، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، سامي الشيخ، سارة الشامي ـ، نور إيهابـ، إسلام جمال، سوزان نجم الدين، عمر الشناوي، بسنت أحمد أبو باشا، ويظهر الفنان محمد رجب ضيف شرف في أحداث المسلسل.