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الثقافة

مسلسل الحشاشين الحلقة 2| كواليس اللقاء الأول بين وزير الدولة الفاطمية وحسن الصباح

مسلسل الحشاشين
مسلسل الحشاشين

رصدت الحلقة الثانية من مسلسل الحشاشين بطولة كريم عبد العزيز، كواليس اللقاء الأول الذي جمع بين  أمير الجيوش ووزير الدولة الفاطمي  بدر الدين الجمالي، والذي يجسد دوره الفنان محمد سليمان، وحسن الصباح  زعيم فرقة الحشاشين.

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جاء اللقاء الأول بعد أن أمر بدر الدين الجمالي بتسييح أبواب قصر الخليفة المطلية بالذهب وبيعها لشراء الطعام وسد جوع الناس، وذلك بالتزامن مع المجاعة التي سادت وقتها وعرفت بـ"الشدة المستنصرية".

وواجه  بدر الدين الجمال عدد من الأزمات مثل الصراعات بين فصائل الجيش التركية والأفريقية، وهجمات من البربر على الدلتا ومجاعة مستمرة بسبب انخفاض مستوى النيل وأوبئة ومجاعات، واستيلاء السلاجقة على أجزاء من الشام، وكانت مصر مهددة من كل النواحي.

جاء بدر الدين الجمالي بقواته الأرمينية من الشام فسكنوا القاهرة التي كان قد قل عداد سكانها كثيرا بسبب الأوبئة، كما قل تعداد سكان الفسطاط والقطائع في ذلك الوقت وتهدم معظمها.

أعاد بدر الدين الجمالي بناء سور القاهرة لتقويته ولزيادة مساحة القاهرة خاصة بعد سكنه بها هو وجنوده أيضا ليدخل فيها جامع الحاكم الذي بنه الخليفة الحاكم بأمر الله خارج أسورها وأصبحت القاهرة مدينة دفاعية مسورة لصد هجمات السلاجقة المحتملة عليها. وقد بقيت أجزاء من هذا السور وبعض أبوابه الشهيرة مثل باب النصر، باب الفتوح، باب زويلة.

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ورصدت الحلقة الأولى من مسلسل الحشاشين بطولة الفنان كريم عبد العزيز؛ الأحداث التي دارت في عصر الخليفة الفاطمي المستنصر بالله، الذي حكم مصر في الفترة التي زار فيها حسن الصباح زعيم الحشاشين البلاد، وتعرضت الدولة لمجاعة شهيرة عُرفت باسم الشدة المستنصرية نُسبت لاسم الملك حاكم البلاد آنذاك.

قصة مسلسل الحشاشين 

وتدور أحداث مسلسل الحشاشين حول أحد أخطر الشخصيات التاريخية المثيرة للجدل وهو حسن الصباح مؤسس طائفة الحشاشين في بلاد فارس أوائل القرن الحادي عشر، وتعد النواة الأولى للجماعات المتطرفة المسلحة، وقد اشتهر أتباع نصر الصباح من أعضاء طائفة الحشاشين بتنفيذ سلسلة اغتيالات لشخصيات شهيرة.

ابطال مسلسل الحشاشين 

يضم مسلسل الحشاشين عدد كبير من النجوم أبرزهم كريم عبد العزيز، ونيقولا معوض، وفتحي عبدالوهاب، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، سامي الشيخ، سارة الشامي، نور إيهابـ، إسلام جمال، سوزان نجم الدين، عمر الشناوي، بسنت أحمد أبو باشا، ويظهر الفنان محمد رجب ضيف شرف في أحداث المسلسل.

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