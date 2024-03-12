أبرزها "الحشاشين".. مسلسلات رمضان 2024 تُظهر تخفى أعضاء الجماعات التكفيرية بملابس النساء

أبرزت الحلقة الثانية من مسلسل الحشاشين، مدى التشابه الذي يصل لحد التطابق بين جماعة الحشاشين الفرقة الأشد دموية في التاريخ الإسلامي، والجماعات التكفيرية وعلى رأسها جماعة الإخوان الإرهابية في أساليب التخفي والهرب في ملابس النساء.

أحداث مسلسل الحشاشين

ففي الحلقة الثانية من مسلسل الحشاشين، وبعد أن يقتل زيد بن سيحون عضو الجماعة السرية، مؤذن مدينة "ساوة" الشيخ سعيد، وخلال مطاردته من رجال الشرطة، يختبئ في منزل حسن الصباح، إلا أن زوجة الصباح تساعده على الهرب بأن يتخفى في ملابس إحدى الجاريات حتى لا يتعرف عليه أحد.

فعندما يعود حسن الصباح إلى منزله يدور بينه وبين زوجته حوار مفاده أنها كانت تعرف من اليوم الأول حقيقة انتمائه للجماعة الباطنية، وأن زيد بن سيحون قد ارتدى ملابس الجارية وفر هاربًا قبل أن تداهم الشرطة المنزل.

تفاصيل أحداث مسلسل الحشاشين

يعكس هذا المشهد والحوار الأساليب التي تتبعها الجماعات الإرهابية التكفيرية في الهروب والتخفي، وهو ما رأيناه كمصريين منذ سنوات قليلة عقب ثورة 30 يونيو وفض اعتصام رابعة الإرهابي، فقد هرب عضو جماعة الإخوان الإرهابية صفوت حجازي من الاعتصام متخفيًا في ملابس النساء، وهو يضع فوق وجهه النقاب لكي لا يتعرف عليه أحد، واستطاعت قوات الشرطة أن تقبض عليه قبل هروبه إلى ليبيا، بل وظهر وقد حلق لحيته وصبغ شعره ليحكم التخفي.

ومن الأمثلة الأخرى التي تدل على جبن أعضاء الجماعات التكفيرية من المواجهة والتخفي حتى لو كان في ملابس نسائية، واقعة تخفي مرشد عام جماعة الإخوان محمد بديع في ملابس نسائية وهو يضع النقاب على وجهه أيضًا.

قصة مسلسل الحشاشين

ويتناول مسلسل الحشاشين الذي كتب له السيناريو الحوار الكاتب السيناريست عبدالرحيم كمال، قصة نشأة جماعة الحشاشين السرية، والتي بثت الرعب في العالم الإسلامي، ويتتبع المسلسل قصة نشأة مؤسس فرقة الحشاشين حسن الصباح والذي يجسد دوره الفنان كريم عبدالعزيز، وكيف انشق عن الفرقة الإسماعيلية ورحلته إلى مصر بعد هروبه من بلاط السلاجقة، مرورًا بوصوله لمدينة أصفهان لتأسيس الفرقة التي تحصن أعضاؤه في قلعة "ألموت" الشاهقة حتى لا يستطيع أحد الوصول إليها وهو ما عرضت له أول مشاهد الحلقة الأولى، من المسلسل والذي يعد من أقوى الإنتاجات التاريخية في الدراما العربية للموسم الرمضاني الدرامي 2024، إخراج بيتر ميمي وإنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.