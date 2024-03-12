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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسلات رمضان 2024| موعد عرض الحلقة الثانية من مسلسل "كامل العدد +1"

مسلسل كامل العدد+١
مسلسل كامل العدد+١

ارتفعت معدلات البحث عبر محرك “جوجل” خلال الساعات القليلة الماضية،عن أحداث الحلقة الثانية من مسلسل كامل العدد +1.

ويستعرض “الدستور” في السطور التالية، أبرز أحداث الحلقة الثانية خلال السطور المقبلة.

مسلسلات رمضان 2024 .. تفاصيل أحداث مسلسل كامل العدد +1  الحلقة 2

يترقب عدد كبير من محبي الفنانة دينا الشربيني، أحداث الحلقة الثانية من مسلسل كامل العدد +1 ، والمقرر عرضها على قناة on بشكل حصري.

موعد عرض مسلسل كامل العدد الحلقة 3

يعرض مسلسل كامل العدد +1 الحلقة الثالثة في تمام الساعة السابعة ونصف مساءًا على قناة on بشكل حصري.

مسلسلات رمضان 2024 .. قصة مسلسل كامل العدد +1

تدور أحداث مسلسل كامل العدد + 1 بطولة دينا الشربيني وشريف سلامة في إطار اجتماعى لايت في 15 حلقة فقط، حيث يواجه الزوجان ليلى تيمور (دينا الشربيني) وأحمد مختار (شريف سلامة) مشاكل جديدة خاصة بابنائهما وحياتهما الزوجية، استكمالًا لما دار في أحداث الجزء الأول الذى تم عرضه في شهر رمضان الماضى، تبدأ أحداث العمل بولادة ليلى طفلا جديدا يطلقون عليه اسم عمر.

مسلسلات رمضان 2024.. ملخص أحداث مسلسل كامل العدد لـ دينا الشربيني الحلقة 1

وكان البرومو التشويقي لمسلسل كامل العدد +1 قد كشف عن ظهور صورة الفنان الراحل مصطفى درويش، في لقطة من البرومو تخليدًا لذكراه ولفتة إنسانية من صناع العمل وذلك بعدما وضعت زوجته صورتهما معا فى غرفة البنات وظهرت الزوجة بدرة  وهى تنظر للصورة بحزن واشتياق وافتقاد وكيف سوف تربى توأمها داخل السياق الدرامى

أبطال مسلسل كامل العدد +1

يشارك مسلسل كامل العدد +1 عدد من نجوم الفن وهم:

-دينا الشربينى

- شريف سلامة

- إسعاد يونس

- آية سماحة

- جيهان الشماشرجى

- ميمى جمال

- أحمد كمال

- أحمد جمال سعيد

- سمر علام

- عمرو جمال

- تميم عبده

- جاسيكا حسام الدين

- لينا صوفيا بن حمان

- حمزة دياب

- الفت إمام

-العمل من تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر

- إخراج خالد الحلفاوى

-إنتاج شركة Eagle Films للمنتج جمال سنا

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مسلسلات رمضان 2024.. ملخص أحداث مسلسل كامل العدد لـ دينا الشربيني الحلقة 1

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مسلسلات رمضان 2024.. موعد عرض مسلسل كامل العدد لـ دينا الشربيني الحلقة 2

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مسلسلات رمضان 2024.. ملخص أحداث مسلسل كامل العدد لـ دينا الشربيني الحلقة 1

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