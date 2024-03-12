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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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الثقافة

مسلسلات رمضان 2024.. ملخص أحداث مسلسل كامل العدد لـ دينا الشربيني الحلقة 1

مسلسل كامل العدد
مسلسل كامل العدد

يتشوق الكثير من المشاهدين لمتابعة مسلسل كامل العدد +1 للفنانة دينا الشربيني في الحلقة الثانية، بعد مشاهدة الحلقة 1 من المسلسل، حيث يقدم المسلسل قصة اجتماعية لزوجين وهما دينا الشربيني وشريف سلامة، اللذان يواجهان الكثير من المشكلات في تربية أبنائهم.

مسلسلات رمضان 2024.. أحداث مسلسل كامل العدد الحلقة 1

وفي التقرير التالي، نستعرض تفاصيل مسلسل كامل العدد الحلقة 1 وموعد الحلقة الثانية.

بدأت الحلقة الأولى في مسلسل كامل العدد بلس +1، بتعريف المشاهدين بمولود ليلى، والتي تؤدي دورها الفنانة دينا الشربيني، ويدعى "عمر".

وفي لافتة إنسانية، ظهرت صورة الفنان الراحل مصطفى درويش، في غرفة أبناء ليلى التوأم، والأبناء يودعونه بأيديهم، تخليدًا لذكراه.

كما قدم فريق عمل مسلسل كامل العدد +1، مشهد مخصص، وفاء لرحيل صديقهم الفنان مصطفى درويش، حيث ظهر في المشهد الفنان شريف سلامة، وهو يبكي أمام قبره، قائلًا:

"أنت وحشتهم أوي ووحشتني أنا كمان.. وحشتنا كلنا

صعب حد يملّا مكانك بس أنا والله بحاول 

ربنا يقدرني وأكون أب كويس ليهم 

تعرف برغم إن معرفتنا كانت قصيرة إنما انت أثرت فيا اوي غيابك أثر فيا، اثر فينا كلنا … وحشتنا اوي".

مسلسلات رمضان 2024.. موعد عرض مسلسل كامل العدد لـ دينا الشربيني الحلقة 2

مسلسلات رمضان 2024.. موعد عرض مسلسل كامل العدد لـ دينا الشربيني الحلقة 2

مسلسلات رمضان 2024.. موعد عرض مسلسل كامل العدد الحلقة 2

يعرض مسلسل كامل العدد الحلقة 2، من بطولة الفنانة دينا الشربيني والنجم شريف سلامة على قناة ON، في تمام الساعة 7:30 مساءً.

 وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it، لمحبي مشاهدة الدراما الرمضانية، في جميع الأوقات التي تناسبهم.

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مسلسل كامل العدد +1 الحلقة الأولى.. إسعاد يونس تحاول التخفيف عن شريف سلامة

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مسلسلات رمضان 2024.. موعد عرض مسلسل كامل العدد لـ دينا الشربيني الحلقة 2

مسلسلات رمضان 2024.. قنوات عرض مسلسل كامل العدد الحلقة الثانية

بشكل حضري، يعرض مسلسل كامل العدد +1 من بطولة النجمة دينا الشربيني والفنان شريف سلامة، على القنوات التالية: 

قناة ON

قناة ON drama 

منصة Watch it 

قصة مسلسل كامل العدد +1

يحكي مسلسل كامل العدد + 1، الذي يدور في إطار اجتماعى لايت، عن قصة زوجان يواجهان الكثير من الصعوبات والتحديات اليومية، من المأكل إلى الملبس إلى تربية الأبناء، خاصة في هذا العصر الذي تتفاقم فيه الصعوبات.

والزوجان هما ليلى تيمور (دينا الشربيني) وأحمد مختار (شريف سلامة)، كما أن يسعى الطرفان في حل هذه المشكلات، بالإضافة غلى التحديات الجديدة التي تواجهما في حياتهم الزوجية، واستمرار علاقتهما وسط كل هذه المسؤليات الكثيرة، رغم جلبهم لمساعدة منزلية للإشراف على تربية الأبناء، لكن هل تجرى الأمور على ما يرام؟ أم ستحدث مفاجآت جديدة غير متوقعة؟

أبطال مسلسل كامل العدد +1

يضم مسلسل كامل العدد مجموعة كبيرة من النجوم والنجمات، وهم: دينا الشربيني وشريف سلامة وإسعاد يونس وآية سماحة وجيهان الشماشرجي وميمي جمال، ومن تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر، ومن إخراج خالد الحلفاوي.

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