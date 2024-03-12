مسلسلات رمضان 2024.. موعد عرض مسلسل كامل العدد لـ دينا الشربيني الحلقة 2

بعد عرض الحلقة الأولى من مسلسل كامل العدد+1 للفنانة دينا الشربيني، ارتفع البحث عن موعد عرض مسلسل كامل العدد الحلقة 2 محركات بحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، لذلك ننشر كافة التفاصيل عن عرض الحلقة الثانية للمسلسل.

مسلسلات رمضان 2024.. موعد عرض مسلسل كامل العدد الحلقة 2

ومن المقرر عرض أن يتم عرض الحلقة 2 من مسلسل كامل العدد+1 في نفس توقيت عرض الحلقة الأولى وهي الساعة السابعة والنصف مساءًا على قناة On بشكل حصري.

مسلسلات رمضان 2024.. تفاصيل احداث مسلسل كامل العدد الحلقة 1

بدأت احداث الحلقة 1 من مسلسل كامل العدد+1 بظهور صورة الفنان الراحل مصطفى درويش يزامنها موسيقى حزينة، بإلإضافة إلى شهدت المشاهد الأولى لأول حلقة في مسلسل كامل العدد +1 مواقف طريفة وشقاوة بين أبناء دينا الشربيني وشريف سلامه.

مسلسلات رمضان 2024.. قنوات عرض مسلسل كامل العدد الحلقة الثانية

يعرض مسلسل كامل العدد +1 لدينا الشربيني بشكل حصري على شبكة قنوات ON وON drama خلال شهر رمضان.

قصة مسلسل كامل العدد

أحداث مسلسل كامل العدد + 1 من بطولة دينا الشربيني وشريف سلامة تدور في إطار اجتماعي لايت في 15 حلقة فقط، حيث يواجه الزوجان ليلى تيمور (دينا الشربيني) وأحمد مختار (شريف سلامة) مشاكل جديدة خاصة بأبنائهما وحياتهما الزوجية، استكمالًا لما دار في أحداث الجزء الأول الذي تم عرضه في شهر رمضان الماضي، تبدأ أحداث العمل بولادة ليلى طفلا جديدا يطلقون عليه اسم عمر

أبطال مسلسل كامل العدد

شارك عدد من نجوم الفن في مسلسل كامل العدد +1 وهم دينا الشربيني، شريف سلامة، إسعاد يونس، آية سماحة، جيهان الشماشرجي، ميمي جمال، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، سمر علام، عمرو جمال، تميم عبده، جاسيكا حسام الدين، لينا صوفيا بن حمان، حمزة دياب، الفت إمام، تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر إخراج خالد الحلفاوي وإنتاج شركة Eagle Films للمنتج جمال سنا