مسلسل كامل العدد +1 الحلقة الأولى.. إسعاد يونس تحاول التخفيف عن شريف سلامة

مسلسلات رمضان 2024

ظهرت الفنانة إسعاد يونس فى أول مشهد لها بمسلسل كامل العدد+ 1 وهى تتحدث عبر الهاتف مع نجلها شريف سلامة والذى يقوم بدور طبيب يدعى أحمد مختار، للتنسيق معه لعمل حفلة عيد ميلاده.

إسعاد يونس تحاول التخفيف عن شريف سلامة

وحاولت الفنانة إسعاد يونس إخراج ابنها من حزنه بعدما زار عمر فى مقبرته وبكى أمامها لفراقه.

ويُجسد الفنان شريف سلامة شخصية أحمد مختار، في مسلسل كامل العدد +1، فقد ظهر عند قبر الفنان الراحل مصطفى درويش وهو يبكي، قائلاً: "وحشتني.. متخافش على العيال".

قصة مسلسل كامل العدد +1

تدور أحداث مسلسل كامل العدد +1 بطولة دينا الشربيني وشريف سلامة، في إطار اجتماعى لايت في 15 حلقة فقط.

ويواجه الزوجان ليلى تيمور (دينا الشربيني) وأحمد مختار (شريف سلامة) مشاكل جديدة خاصة بابنائهما وحياتهما الزوجية، استكمالًا لما دار في أحداث الجزء الأول الذى تم عرضه في شهر رمضان الماضى، تبدأ أحداث العمل بولادة ليلى طفلا جديدا يطلقون عليه اسم عمر.

وكشف البرومو التشويقي لمسلسل “كامل العدد +1” عن ظهور صورة الفنان الراحل مصطفى درويش، تخليدًا لذكراه ولفتة إنسانية من صناع العمل وذلك بعدما وضعت زوجته صورتهما معا فى غرفة البنات وظهرت الزوجة بدرة وهى تنظر للصورة بحزن واشتياق وافتقاد.

أبطال مسلسل كامل العدد +1

يشارك مسلسل كامل العدد +1 عدد من نجوم الفن وهم:

-دينا الشربينى

- شريف سلامة

- إسعاد يونس

- آية سماحة

- جيهان الشماشرجى

- ميمى جمال

- أحمد كمال

- أحمد جمال سعيد

- سمر علام

- عمرو جمال

- تميم عبده

- جاسيكا حسام الدين

- لينا صوفيا بن حمان

- حمزة دياب

- الفت إمام

-العمل من تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر

- إخراج خالد الحلفاوى

-إنتاج شركة Eagle Films للمنتج جمال سنا