الإثنين 11 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسلات رمضان 2024..

دينا الشربيني تحافظ على ابنها الصغير عمر في مسلسل كامل العدد+1 الحلقة1

كامل العدد
كامل العدد

ظهر الفنان شريف سلامه الذي يجسد شخصية أحمد مختار في مسلسل كامل العدد +1، عند قبر الفنان الراحل مصطفى درويش وهو يبكي، قائلاً: "وحشتني.. متخافش على العيال".

مسلسل كامل العدد +1 الحلقة الأولى

وتتولى مشاهد مسلسل كامل العدد +1 الحلقة الأولى داخل مدرسة أبناء كل من دينا الشربيني والفنان شريف سلامة في مسلسل كامل العدد +1، وهم يلعبون، وفي مشهد آخر ظهرت دينا الشربيني وهي تحمل ابنها الصغير عمر وخائفة عليه، في محاولة للحفاظ عليه من أي مكروه.

قصة مسلسل كامل العدد +1

تدور أحداث مسلسل كامل العدد + 1 بطولة دينا الشربيني وشريف سلامة في إطار اجتماعى لايت في 15 حلقة فقط، حيث يواجه الزوجان ليلى تيمور (دينا الشربيني) وأحمد مختار (شريف سلامة) مشاكل جديدة خاصة بابنائهما وحياتهما الزوجية، استكمالًا لما دار في أحداث الجزء الأول الذى تم عرضه في شهر رمضان الماضى، تبدأ أحداث العمل بولادة ليلى طفلا جديدا يطلقون عليه اسم عمر.

وكان البرومو التشويقي لمسلسل كامل العدد +1 قد كشف عن ظهور صورة الفنان الراحل مصطفى درويش، في لقطة من البرومو تخليدًا لذكراه ولفتة إنسانية من صناع العمل بعدما وضعت زوجته صورتهما معا فى غرفة البنات وظهرت الزوجة بدرة  وهى تنظر للصورة بحزن واشتياق وافتقاد وكيف سوف تربى توأمها داخل السياق الدرامى.

مسلسلات رمضان 2024.. ظهور صورة الفنان الراحل مصطفى درويش في أولى مشاهد مسلسل كامل العدد +1

مسلسلات رمضان 2024.. تفاصيل أحداث مسلسل كامل العدد لـ دينا الشربيني الحلقة 1

مسلسلات رمضان 2024.. موعد عرض مسلسل كامل العدد الحلقة 1 لـ دينا الشربيني

مواعيد مسلسلات رمضان 2024.. موعد وقنوات عرض كامل العدد +1

أبطال مسلسل كامل العدد +1

يشارك مسلسل كامل العدد +1 عدد من نجوم الفن وهم:

-دينا الشربينى

- شريف سلامة

- إسعاد يونس

- آية سماحة

- جيهان الشماشرجى

- ميمى جمال

- أحمد كمال

- أحمد جمال سعيد

- سمر علام

- عمرو جمال

- تميم عبده

- جاسيكا حسام الدين

- لينا صوفيا بن حمان

- حمزة دياب

- الفت إمام

-العمل من تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر

- إخراج خالد الحلفاوى

-إنتاج شركة Eagle Films للمنتج جمال سنا

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مسلسلات رمضان 2024.. تفاصيل أحداث مسلسل كامل العدد لـ دينا الشربيني الحلقة 1

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