مواعيد مسلسلات رمضان 2024.. موعد وقنوات عرض كامل العدد +1

يواصل جمهور الدراما الرمضانية البحث عن مسلسل “كامل العدد +1” وموعد وقنوات عرضه خلال شهر رمضان 2024.

مسلسلات رمضان 2024

وزاد البحث عن موعد عرض مسلسل كامل العدد +1 وموعد عرضه عقب طرح البرومو الدعائي للعمل الذي يستكمل أحداث الجزء الأول.

مسلسلات رمضان 2024

وخلال هذا التقرير ننشر موعد وقنوات عرض مسلسل كامل العدد +1

موعد عرض مسلسل كامل العدد +1

يعرض مسلسل كامل العدد +1 على شبكة قنوات ON بشكل حصري مع بداية من شهر رمضان المقبل 2024 خلال الساعات القادمة.

قنوات عرض مسلسل كامل +1

يعرض مسلسل كامل العدد +1 لدينا الشربيني بشكل حصري على شبكة قنوات ON وON drama خلال شهر رمضان بالتزامن مع عرضه عبر منصة Watch it.

قصة مسلسل كامل العدد +1 لدينا الشربيني

وكشف برومو مسلسل كامل العدد +1 الذى تم طرحه خلال الأيام الماضية عن ظهور صورة الفنان الراحل مصطفى درويش، في لقطة من البرومو تخليدًا لذكراه ولفتة إنسانية من صناع العمل وذلك بعدما وضعت زوجته صورتهما معا فى غرفة البنات وظهرت الزوجة بدرة وهى تنظر للصورة بحزن واشتياق وافتقاد وكيف سوف تربى توأمها داخل السياق الدرامى.

و تدور أحداث مسلسل كامل العدد + 1 من بطولة دينا الشربيني وشريف سلامة في إطار اجتماعى لايت في 15 حلقة فقط، حيث يواجه الزوجان ليلى تيمور (دينا الشربيني) وأحمد مختار (شريف سلامة) مشاكل جديدة خاصة بابنائهما وحياتهما الزوجية، استكمالًا لما دار في أحداث الجزء الأول الذى تم عرضه في شهر رمضان الماضى، تبدأ أحداث العمل بولادة ليلى طفلا جديدا يطلقون عليه اسم عمر.

أبطال مسلسل كامل العدد +1

مسلسل كامل العدد +1 مكون من 15 حلقة ويعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024، وبطولة دينا الشربينى، شريف سلامة، إسعاد يونس، آية سماحة، جيهان الشماشرجى، ميمى جمال، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، سمر علام، عمرو جمال، تميم عبده، جاسيكا حسام الدين، لينا صوفيا بن حمان، حمزة دياب، الفت إمام، تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر إخراج خالد الحلفاوى وإنتاج شركة Eagle Films للمنتج جمال سنا.

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