السبت 09 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

رمضان 2024.. الكشف عن البوستر الدعائي لبرنامج "ع المسرح" لمنى عبد الوهاب

ع المسرح
ع المسرح

كشفت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة DS + لبرنامج “ع المسرح” عن البوستر الدعائي لبرنامج «على المسرح» الذي تقدمه الإعلامية مني عبدالوهاب خلال شهر رمضان المقبل لعام 2024، وروجت مني عبد الوهاب للبوستر عبر صفحتها الخاصة على فيسبوك.

و تطرح الشركة المنتجة للبرنامج البرومو الدعائي له خلال الساعات القليلة القادمة للكشف عن تفاصيل البرنامج. 

برنامج ع المسرح مع منى عبد الوهاب رمضان 2024 


وظهرت الإعلامية مني عبدالوهاب فى البوستر وهي ترتدي فستان الأميرات وتجلس على كرسي العرش وتخفي وجهها بوضع ماسك خاص عليه، وعلقت على البوستر: «يوميا في رمضان مع منى عبد الوهاب».

البرنامج تم تصويره بالكامل في مسرح نجيب الريحاني.

و يقدم القائمون على برنامج  موسم جديد من برنامج “أنا والقناع” ولكن يحمل هذا الموسم اسم "ع المسرح   وتقدمه الإعلامية منى عبد الوهاب، عقب النجاح الكبير  الذي حققه برنامج انا والقناع في موسمه الاول والذي عرض في رمضان 2023 الماضي.

برنامج" ع المسرح "تم انطلاق تصويره خلال الأسابيع القليلة الماضية، ومن المقرر عرض حلقاته خلال موسم رمضان المقبل، على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن المقرر الافصاح عن تفاصيله خلال الايام القليلة 


يذكر أن “أنا والقناع” برنامج رمضاني تقدمه الإعلامية منى عبد الوهاب وعرض على قناتي الحياة وcbc ضمن خريطة الشركة المُتحدة للخدمات الإعلامية وإنتاج شركة DS+، يستضيف السوبر ستار من الفنانين، حيث استضاف في الأيام السابقة النجمة يسرا والنجمة غادة عادل والنجمة نيللي كريم والنجم شريف منير وشيماء سيف ومحيي إسماعيل وبيومي فؤاد وريهام عبد الغفور، وكريم فهمي وحنان مطاوع وخالد الصاوي وايمن بهجت قمر ومن المقرر أن يحمل البرنامج عدد من المفاجآت.

وتصدر البرنامج قائمة الأكثر مشاهدة لأكثر من مرة على منصة WACH IT!، وكان موعد برنامج أنا والقناع على قناة الحياة في رمضان 2023، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً، ليُعرض بعدها على قناة   cbc في تمام الساعة العاشرة مساءً.

ع المسرح برنامج عالمسرح برنامج ع المسرح مني عبد الوهاب البوستر الدعائي لبرنامج ع المسرح برنامج ع المسرح رمضان 2024

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