ناقد فني: "المتحدة" أحدثت طفرة في الإنتاج الدرامي

قال الناقد الفني خالد محمود، إن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، حرصت على تقديم قضايا تهم الجمهور في دراما رمضان 2024، وأسهمت فى تنوع الأعمال الدرامية؛ فباتت هناك دراما وطنية واجتماعية وتاريخية وكوميدية.

وأضاف "محمود"، أن الشركة المتحدة وخلال السنوات الماضية أحدثت طفرة كبيرة في الدراما وغيرت من نوعية الدراما الموجهة للجمهور المصري والعربي، واستطاعت احتواء جميع الفئات العمرية؛ بتقديم موضوعات تهم الكبار والصغار بعيدًا عن أعمال البلطجة والمخدرات وغيرها من الأعمال التي كانت تملأ الشاشات قبل ضبط الشركة للسوق الدرامي باختيار السيناريوهات المميزة الهادفة.

موسم دراما رمضان 2024

ولفت إلى أن موسم دراما رمضان في 2024 سيكون قويا للغاية ومليئا بالزخم الدرامي فهناك إرادة ورغبة كبيرة من الشركة المتحدة بأن يكون موسم رمضان 2024 موسم قوي درامي.

وأشار إلى أن البروموهات الخاصة بمسلسلات تعطي تنوعا كبيرا ونجحت في جذب انتباه الجمهور خاصة وان جميعها اعتمدت على الإبهار البصرى فوجدنا أنفسنا أمام أعمال متميزة احتوت عدد كبير من النجوم والوجوه الجديدة واسهم تشجيع الشركة للصناع ودعمهم على خروج أفكار جديدة من المؤلفين والمخرجين وأساليب مختلفة في التصوير وجودة الصورة التي تضاهي الأعمال السينمائية في جودتها وكذلك الملابس وأماكن التصوير التي تخدم العمل، لكي ترضي كل الأذواق كما حرصت أيضا عل ان تكون هناك أعمال قصيرة الحلقات، خاصة أن الكثير من جمهور الشباب يتجه للمشاهدة عبر المنصات والسوشيال ميديا، وهذا يحتاج لنوعيات سريعة وأفكار جريئة نسبيا تخاطب فكره كما أنها اتاحت الفرصة لعدد من الوجوه الشابة لتصدر البطولة وهي مغامرة ذكية ومحسوبة تخلق توازنا كبيرا في السوق الدرامي.

ولفت إلى أن واقعية التناول جعلت هذه المسلسلات أقرب للمواطن؛ لأنه يرى فيها نفسه ومشاكله، مشيرًا إلى أن الشركة المتحدة دعمت صناعة الدراما بشكل كبير وأصبح هناك تنوع غير مسبوق فلم تعد الصناعة قاصرة على الموسم الرمضاني، بل امتدت على مدار العام الأمر الذي أتاح الفرصة أمام عشرات المواهب أمام الكاميرا وخلفها لإيجاد فرصة للعمل.