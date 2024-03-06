الأربعاء 06 مارس 2024
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فن

مسلسلات رمضان 2024.. البحراوي والمجذوب نجوم تيترات محارب لحسن الرداد

مسلسل محارب
مسلسل محارب

انتهى المطرب رضا البحراوي من تسجيل تتر البداية لمسلسل  “محارب” للنجم حسن الرداد والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2024.

نجوم تيترات مسلسل محارب لحسن الرداد

وتحمل أغنية تتر البداية لـ مسلسل محارب اسم  "خفى حبه" من غناء المطرب رضا البحراوى وكلمات عمرو قطب وألحان حسين زكريا وتوزيع نوار البحيرى فيما يقدم تتر النهاية المطرب اللبناني محمد مجذوب بعنوان " جيتى عليا "  والأغنية من كلمات اسلام خليل  والحان هانى فاروق وتوزيع زيزو فاروق  ميكس وماستر مهندس  احمد جودة وتم التسجيل باستوديو الرسالة. 

هذا يواصل النجم حسن الرداد وأبطال مسلسله الجديد "محارب" تصوير مشاهد العمل على قدم وساق للحاق بالعرض في شهر رمضان المقبل 2024 على شاشات المتحدة للخدمات الإعلامية. 

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أبطال مسلسل محارب لحسن الرداد

ويشارك في بطولة مسلسل محارب عدد كبير من الفنانين اذ تضم قائمة الأبطال كلًا من:أحمد زاهر، ماجد المصرى، ناهد السباعى،، نرمين الفقى، منة فضالى، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عنانى، نور محمود، أحمد عنان، كريم العمرى، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثى محمود عمرو محمود  ياسين، حسن عيد.

مسلسل "محارب" تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكى وتدور أحداثه في إطار اجتماعى تشويقى، حول الشاب عزيز الشاب القادم من الصعيد ويعيش مع أسرته في القاهرة، وتنغير حياته تمامًا بعد وفاة والده حيث يضطر للعمل لإعالة أسرته حتى يكتشف سرًا كبيرًا يغير مسار حياته. 

أحداث مسلسل محارب 

وتدور أحداث قصة مسلسل محارب حول عزيز الذي يجسده الفنان حسن الرداد، فهو شاب من الصعيد يعيش في مصر القديمة مع أسرته، وكان طالبًا متفوقًا يحلم بأن يصبح مهندسًا، كما كان يحب السيارات ويعمل كميكانيكي وسائق في أوقات فراغه.

وتدور الأحداث في إطار شعبي ويظهر حسن الرداد كسائق ميكروباص ومن أصول صعيدية، ويهرب من الثأر، فيما يجسد أحمد زاهر شخصية محامٍ، أيضًا يقدم تامر عبدالمنعم شخصية محامٍ، لكنه يتوفى في الحلقات الأولى من العمل.

وتلعب الفنانة نرمين الفقي دورا محوريا في المسلسل، إذ يتعلق بها الفنان حسن الرداد، ويحاول التقرب منها. 

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