الثلاثاء 05 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

"صراعات غير متوقعة".. حسن الرداد يتحدث عن شخصية "محارب" في مسلسله الجديد

حسن الرداد
حسن الرداد

كشف الفنان حسن الرداد، عن تفاصيل مسلسله الجديد "محارب"، الذي يشارك في بطولته مع نخبة من النجوم، والذي يعرض في رمضان المقبل.

وأوضح الرداد، في حوار خاص مع برنامج "الحياة اليوم" على قناة الحياة، أن المسلسل من تأليف محمد السيد بشير، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج أحمد السبكي، ويحمل رسالة إنسانية واجتماعية مهمة، ويقدم دراما متنوعة ومشوقة.

وعن دوره في المسلسل، قال الرداد: "أجسد شخصية محارب، وهو مواطن بسيط يعيش حياة هادئة وسعيدة مع أسرته وعائلته، وليس لديه طموحات كبيرة، ولكنه يواجه مصيرًا قاسيًا يغير حياته رأسًا على عقب، ويدخل في صراعات ومواجهات مع أشخاص لم يكن يتوقعهم".

وأشاد الرداد بالسيناريو والإخراج والإنتاج، وبالممثلين الذين يشاركونه العمل، وقال إنهم يقدمون أدوارًا مميزة ومؤثرة، وأنه سعيد بالتعاون معهم.

 

وأعرب عن حبه لشخصية محارب، وقال إنها تحمل قيمًا ومبادئ جميلة، وتعبر عن فئة كبيرة من المجتمع.

محارب رمضان الحياة اليوم محمد السيد بشير شيرين عادل أحمد السبكي شخصية محارب

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