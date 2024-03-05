الثلاثاء 05 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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توك شو

أشرف هلال: الدولار والشحن البحرى وراء ارتفاع أسعار الأجهزة الكهربائية

الأجهزة الكهربائية
الأجهزة الكهربائية

أكد أشرف هلال، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية باتحاد الغرف التجارية، أن الأسعار الحالية للأجهزة الكهربائية تعكس تكلفة الإنتاج التي ترتبط بسعر الدولار ومستلزمات الصناعة التي تستورد بنسبة 85%، وكذلك أسعار الشحن البحري والتأمين البحري التي ارتفعت بشكل كبير نتيجة الأوضاع في باب المندب.

وأوضح هلال في حواره مع الإعلامي محمد شردي على برنامج "الحياة اليوم" على قناة الحياة، أن الأسعار لن تنخفض في الوقت الحالي، لأن المصانع والشركات تبيع منتجاتها بالأسعار التي استوردت بها، وأنه يجب الانتظار من شهرين إلى 3 أشهر حتى يظهر تأثير مشروع تطوير رأس الحكمة والدولارات التي ضخت في السوق على تخفيض التكلفة.

ونوه هلال إلى أن بعض التجار يتصرفون بجشع ويبالغون في رفع الأسعار على السلع، مطالبا المستهلكين بالتعاون مع الجهات الرقابية والإبلاغ عن أي مخالفات.

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