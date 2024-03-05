هانى أمان: الشركة الشرقية سيطرت على وضع السجائر فى الأسواق مؤخرًا (فيديو)

كشف هاني أمان، الرئيس التنفيذي للشركة الشرقية إيسترن كومبانى، عن خطة السيطرة على وضع السجائر في الأسواق خلال الفترة الماضية، موضحًا أن سوق السجائر كانت تعاني بشكل كبير بسبب أزمة ارتفاع سعر الدولار، وتلاعب بعض التجار بأسعار السجائر وتخزينها لفترات طويلة، ولكن الوضع الحالي للسوق أصبح أفضل بشكل كبير.

وأضاف "أمان"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد شردي، ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر قناة الحياة، أن الشركة الشرقية هي فخر الصناعة في مصر، كونها مؤسسة كبيرة وعظيمة، والمجمع الصناعي الخاص بها في مدينة السادس من أكتوبر يعتبر من أكبر المجمعات الصناعية في مصر.

وواصل: "عملنا داخل الشركة على مراقبة الأسعار في الأسواق المختلفة، رغم أن ذلك ليس عملنا، وكان هناك تعاون كبير بيننا وبين الجهات الأمنية للإبلاغ عن التجار الذين يتلاعبون بمخزون السجائر في مصر".