هانى أمان رئيس "إيسترن كومبانى": صفقة المستثمر الإماراتى بمثابة "الهدية" (خاص)

كشف هاني أمان، العضو المنتدب للشركة الشرقية إيسترن كومباني، عن كواليس صفقة بيع حصة الشرقية للدخان للمستثمر الإماراتي.

وأضاف العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة الشرقية إيسترن كومباني، في أول تعليق له على الصفقة لـ"الدستور"، أن الصفقة بمثابة الإنقاذ لمستقبل الشركة الشرقية، حيث كانت توجد أزمة حقيقية تتعلق بتوفير الدولار لشراء الخامات.

وأكد رئيس الشركة الشرقية أن المستثمر الإماراتي جاء في توقيت مهم، إذ نعتبر صفقته عبارة عن “هدية الصديق” كونه لم يشترط شيئا سوى الحفاظ على حقوق العمال وعدم المساس بهم.

وقال أمان، إنه جرى عمل تقييم على أعلى مستوى للشركة الشرقية، مشيرا إلى أن المستثمر الإماراتي تنازل عن حصته في قيمة الأصول العقارية المملوكة للشركة، بالإضافة إلى تقديمه مبلغ 600 مليون دولار في توقيت مهم للغاية لم يكن أحد يعلم مستقبل الاقتصاد المصري بسبب أزمة الدولار، حيث ضخ أمواله في توقيت حساس للغاية.

ضمانات بقيمة 400 مليون دولار

وتابع أن الحصول على ضمانات بقيمة 400 مليون دولار من خلال علاقات المستثمر الإماراتي يؤكد نجاح الصفقة، حيث وضعت خطة مستقبلية من أجل عودة الشركة لريادتها المعروفة، موضحا أنه عقب تنازل المستمثر الإماراتي جرى التفكير في إنشاء شركة لإدارة الأصول العقارية الـ13 المملوكة للشركة، وندرس جميع الاختيارات إما البيع أو الإيجار أو التطوير العقاري وفقا لما سيكون مناسب.

وأكد رئيس الشركة الشرقية، أن الخطة المستقبلية وتوسعات الشركة في زيادة الإنتاج والعمل على تصدير منتجاتتها، سيجعلها تحتاج سنويا إلى نحو 600 مليون دولار، موضحا أن الشركة تنتج حاليا نحو 4.5 مليار سيجارة، وعقب زيادة الإنتاج بعد استيراد الخامات سيتم زيادة الإنتاج السنوي إلى 70 مليار سيجارة، مشيرا إلى أن الشركة تخطط من أجل تحقيق نحو 10 مليارات جنيه أرباح خلال الفترة القادمة.